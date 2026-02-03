«Влетел в него с ноги»: Джиган рассказал о драке с фотографом на премии «Муз-ТВ»

03 февраля 2026, 12:24

Рэпер Джиган рассказал, как ударил фотографа ногой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Джиган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, поделился историей о конфликте на одной из премий «Муз-ТВ». Это произошло на ранних этапах его карьеры, когда он только начинал знакомиться с миром шоу-бизнеса. Об этом мужчина сообщил в своем развлекательном шоу «Джиганина».





Джиган дружил с диджеем Dlee, который рассказал ему о приезде американского артиста Fat Joe в Москву. Встретившись с ним за кулисами церемонии вручения премии, Денис вступил в конфликт с фотографом, который оказался рядом с гримерками знаменитостей.





«Какой-то офигевший фотограф начинает задалбывать Fat Joe, Тимати. И я помню, как в моменте я просто подумал: да пофиг. И влетел в него с ноги», — заявил рэпер.