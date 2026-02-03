«Влетел в него с ноги»: Джиган рассказал о драке с фотографом на премии «Муз-ТВ»
Рэпер Джиган рассказал, как ударил фотографа ногой за кулисами премии «Муз-ТВ»
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, поделился историей о конфликте на одной из премий «Муз-ТВ». Это произошло на ранних этапах его карьеры, когда он только начинал знакомиться с миром шоу-бизнеса. Об этом мужчина сообщил в своем развлекательном шоу «Джиганина».
Джиган дружил с диджеем Dlee, который рассказал ему о приезде американского артиста Fat Joe в Москву. Встретившись с ним за кулисами церемонии вручения премии, Денис вступил в конфликт с фотографом, который оказался рядом с гримерками знаменитостей.
«Какой-то офигевший фотограф начинает задалбывать Fat Joe, Тимати. И я помню, как в моменте я просто подумал: да пофиг. И влетел в него с ноги», — заявил рэпер.
Мужчина отметил, что в то время снимки звезд имели огромную ценность. Фотографы, запечатлевшие известных музыкантов, затем продавали свои кадры за приличные деньги.
Псевдоним Джиган (Geegun) родился из слова gun — «пистолет» (раньше артист носил с собой оружие для самообороны) и шутливого прозвища Оу Джи, которое друзья ему дали за то, что в компании он был единственным владельцем альбома американского певца Ice-T — O.G. Original Gangster.