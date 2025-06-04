Актёра из «Шестого чувства» вынудили посещать клуб анонимных алкоголиков после пьяного дебоша
Актёра Хейли Джоэла Осмента, известного по фильму «Шестое чувство», обязали пройти терапию после пьяного дебоша на горнолыжном курорте в Калифорнии. Суд постановил, что он должен посещать собрания анонимных алкоголиков и психотерапевта в течение шести месяцев, чтобы избежать обвинений, передает People.
В апреле 2025 года 37-летнего Осмента задержали за дебош в состоянии опьянения. При нём нашли вещество, отправленное на экспертизу. Лесные пожары в Лос-Анджелесе лишили актера жилья, что ухудшило его психическое состояние и привело к злоупотреблению алкоголем.
Теперь Хейли предстоит посещать собрания анонимных алкоголиков трижды в неделю и регулярно общаться с психотерапевтом. Если он нарушит условия, пропустит встречи или вновь попадётся на правонарушении, дело против него возобновят. При успешном завершении терапии все обвинения будут сняты.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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