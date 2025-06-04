Актёра из «Шестого чувства» вынудили посещать клуб анонимных алкоголиков после пьяного дебоша

04 июня 2025, 07:07

Актёра «Шестого чувства» отправили в терапию на шесть месяцев после пьяного дебоша

Хэйли Осмент (Фото: Instagram* @hjosment)

Актёра Хейли Джоэла Осмента, известного по фильму «Шестое чувство», обязали пройти терапию после пьяного дебоша на горнолыжном курорте в Калифорнии. Суд постановил, что он должен посещать собрания анонимных алкоголиков и психотерапевта в течение шести месяцев, чтобы избежать обвинений, передает People.