Достижения.рф

«Мне не стыдно»: Анастасия Волочкова ответила на критику за мемные цитаты

Анастасия Волочкова объяснила, почему повторяет одни и те же фразы в интервью
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Многие высказывания Анастасии Волочковой в сети уже стали мемами. Балерина объяснила, почему часто повторяет одни и те же фразы в интервью.



В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова отметила, что никогда специально не контролирует свою речь.

Анастасия заявила, что журналисты часто задают ей одинаковые вопросы, и у неё уже готовы стандартные ответы. Артистка сообщила, что не понимает, почему люди удивляются, когда она каждый раз отвечает одинаково.

«А про фразу, что половина страны бухает, а Волочкова с шикарным бокалом просекко со свежей клубникой — это алкоголик, — эту фразу прямо сделали моей коронной. Но ведь в чём я не права? Если для кого-то это стало мемом — это же круто! Значит, молодёжь идёт по верному пути и учится моей мудрости», — заявила экс-прима Большого театра.
Звезда уточнила, что её броские фразы часто распространяют в интернете, и ей никогда не стыдно за свои слова.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0