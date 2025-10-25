«Хочется большой любви»: Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подтвердили роман

25 октября 2025, 18:26

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые открыто рассказали о своих отношениях

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые официально подтвердили, что состоят в отношениях. Это произошло эксклюзивно в эфире программы для МУЗ-ТВ.





Анна призналась, что не сразу ответила на внимание певца, однако на съёмках сниппета для песни «Цветаева» Ваня сумел её по-настоящему впечатлить — артист достал для актрисы редкий тайский арбуз в семь утра.





«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась, чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас», — сказала актриса с улыбкой.

«Очень большая поддержка по-настоящему, и я такой поддержки не испытывал от партнёра», — признался музыкант.