«Хочется большой любви»: Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подтвердили роман
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые открыто рассказали о своих отношениях
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые официально подтвердили, что состоят в отношениях. Это произошло эксклюзивно в эфире программы для МУЗ-ТВ.
Анна призналась, что не сразу ответила на внимание певца, однако на съёмках сниппета для песни «Цветаева» Ваня сумел её по-настоящему впечатлить — артист достал для актрисы редкий тайский арбуз в семь утра.
«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась, чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас», — сказала актриса с улыбкой.Ваня же отметил, что Анна стала для него не просто близким человеком, а настоящей опорой.
«Очень большая поддержка по-настоящему, и я такой поддержки не испытывал от партнёра», — признался музыкант.Поклонники пары уже засыпают соцсети поздравлениями — за влюблённых искренне рады.