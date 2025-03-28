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«Мне не стыдно за то, как я выгляжу»: невеста Павла Деревянко о скандале с интимным видео

Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць высказалась об утечке интимного видео
Зоя Фуць (Фото: Instagram*/zoi.futs)

Зоя Фуць (Фото: Instagram*/zoi.futs)

Невеста актера Павла Деревянко Зоя Фуць прокомментировала скандал с утекшим в сеть интимным видео. Речь идет о кадрах, где девушка находится в постели топлес. По ее словам, она ничего не стыдится.
«…Хочу сказать, что мне не стыдно, ни за то, как я выгляжу, ни за то, что говорю, повезло Павлу. У меня одна просьба, не присылайте мне видео, которое я сама же сняла и скриншоты моей прекрасной груди, я вижу ее каждый день. Давайте посмотрим и забудем», — написала Зоя Фуць.
Павел Деревянко назвал возлюбленную самой лучшей, поставив эмодзи-сердечко. Подписчики тоже поддержали девушку, написав теплые слова и призывая не расстраиваться по поводу произошедшего.

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«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой
28 марта 2025, 10:12

Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Иннокентий Смоктуновский — один из самых ярких представителей советского театра и кино. Его карьера была насыщена запоминающимися ролями и признанием зрителей.
Однако за этим успехом стоит личная трагедия и неудачный первый брак, о которых знают далеко не все. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Предательство, которое изменило жизнь

Первой супругой Смоктуновского стала его коллега Римма Быкова. Вместе они работали в театре Сталинграда, но талант Иннокентия оставался незамеченным как публикой, так и коллегами. Всё изменилось, когда артист узнал о неверности жены — она изменяла ему с театральным художником Виктором Лесковым. Эта новость стала для Смоктуновского настоящим ударом.

На одной из репетиций, не в силах сдержать эмоции, он устроил скандал.

«Уберите со сцены эту гулящую!» — кричал он, увидев свою предательницу на сцене.

Этот момент стал поворотным в его жизни.

Путь к успеху через Москву

После скандала Смоктуновский подал заявление об увольнении и отправился в Москву в поисках новой жизни. Первые месяцы в столице были непростыми — артист долго не мог найти работу. Однако судьба улыбнулась ему, когда он попал в театр Ленинского комсомола.

Фото: iStock/Andrey Rykov

Встреча с судьбой

В Москве Иннокентий встретил Суламифь Кушнир, руководительницу пошивочного цеха, которая сразу привлекла его внимание. Их отношения быстро развивались, и вскоре Смоктуновский сделал ей предложение.

Успех благодаря поддержке

Суламифь стала настоящей опорой для своего мужа. Она обратилась к руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву, что открыло новые горизонты для Смоктуновского. После премьеры его первой картины успех пришел к нему стремительно. С тех пор слава артиста только росла, а все достижения он всегда приписывал своей жене.

Таким образом, личная трагедия и предательство стали катализаторами для Смоктуновского на пути к вершинам карьеры.

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Серьезное ДТП, измены и истинная любовь: чем может удивить актер из «Папиных дочек» Александр Самойленко?
28 марта 2025, 10:08

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Самойленко стал известен благодаря роли ловеласа Антонова в популярном сериале «Папины дочки». Однако актер не рад, когда его ассоциируют только с этим персонажем.
Он не горюет, что не вернулся в продолжение ситкома, и даже не планирует смотреть новые серии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Личная жизнь

Первый брак и семья

С первой женой, Инессой Боровиковой, Самойленко познакомился в институте. Это был студенческий брак, и рождение сына Степы произошло по настоянию молодого мужа, который всегда мечтал о детях. В то время Инесса стремилась к театральной карьере, а Александр подрабатывал, чтобы прокормить семью, даже наряжаясь в костюм Деда Мороза на Новый год.

Фото: iStock/ANGHI

Развод и начало новой жизни

Со временем отношения супругов охладели, и причиной развода стали измены с обеих сторон. После серьезного разговора они решили разойтись. Самойленко пришлось покинуть дом и жить у друзей и знакомых.

Трудные времена и новая любовь

Начало нового тысячелетия оказалось для актера непростым: он попал в аварию, уснув за рулем. После этого три месяца провел в больнице, перенес несколько операций. Его поддерживала вторая жена Елена, с которой он поженился в 2000 году. Хотя их брак продлился всего два месяца, она подарила ему сына Сашу.

Мимолетные романы

После Елены у Самойленко был краткосрочный роман с красавицей Ольгой Ломоносовой. Несмотря на двухлетние ухаживания, до свадьбы дело не дошло. Ольга встретила другого и родила ему троих детей.

Ольга Ломоносова (ВКонтакте @olgalomonosova_official)

Третий брак и новая семья

Третьей женой Александра стала буфетчица из ресторана Евгения, на 19 лет моложе его. В 2006 году они поженились и стали родителями сына Прохора. Однако и этот брак закончился изменой.

Счастье в новых отношениях

Сегодня 59-летний Самойленко счастлив в отношениях с Натальей Громовой, сотрудницей «Артека», которая младше его на 22 года. Вместе они воспитывают общую дочь Еву, родившуюся в 2019 году. У Александра четверо детей, с которыми он поддерживает теплые отношения.

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#статьи
#счастье
#брак
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Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн за испорченное детство
28 марта 2025, 09:19

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»)

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его словам, он получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди». Уточняется, что отец и сын не виделись около десяти лет.

Мужчина рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт из-за того, что он якобы воровал вещи из дома и продавал их. Сегодня у Зверева-младшего нет постоянного места жительства, он перебивается случайными заработками.

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Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца
28 марта 2025, 08:53

Тимати (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Рэпер Тимати и его подруга, модель Валентина Иванова, готовятся стать родителями. По информации издания «StarHit», пара, которая встречается около трех лет, ожидает ребенка.
Недавно Валентина привлекла внимание подписчиков, продемонстрировав кольцо с крупными бриллиантами на безымянном пальце. Это украшение, стоимостью в несколько миллионов рублей, Тимати подарил своей избраннице в начале года.

«Я сказала "нет"», — загадочно подписала избранница рэпера видео.

Многие заподозрили, что это не единственный намек на серьезные намерения пары. Несмотря на то что для Валентины это будет первый ребенок, у Тимати уже есть опыт отцовства: он воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой.

По словам источника из окружения пары, беременность Валентины протекает легко, они оба очень счастливы. Хотя Тимати ни разу не женился на своих возлюбленных, он утверждает, что не боится официального брака, а просто долго искал свою единственную.

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Муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах
28 марта 2025, 08:48

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном после того, как в интернете появилась его личная переписка, доказавшая факты измены. Звезда «Дома-2» дала мужу шанс доказать свою верность, однако он не смог этого сделать.
Несмотря на произошедшее, Чобанян не теряет надежду вернуть доверие Ирины. По словам экс-участника знаменитой телестройки, жизнь в одиночестве дается ему нелегко.

«Я приболел. У меня насморк и слабость, к сожалению. Только начал активно тренироваться, набирать форму — и добрый вечер. Ну ладно, уже привык к каким-то негативным новостям. А еще сегодня ночью у меня был сонный паралич — впервые в жизни. Жесткая тема. Кошмары снились. Вижу себя в отражении зеркала и понимаю, что я проснулся, но двинуться не могу, парализованный», — написал Арай в своем блоге.

Отмечается, что супруги продолжают поддерживать связь ради детей.

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