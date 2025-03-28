«Мне не стыдно за то, как я выгляжу»: невеста Павла Деревянко о скандале с интимным видео

Зоя Фуць (Фото: Instagram*/zoi.futs)
Невеста актера Павла Деревянко Зоя Фуць прокомментировала скандал с утекшим в сеть интимным видео. Речь идет о кадрах, где девушка находится в постели топлес. По ее словам, она ничего не стыдится.
«…Хочу сказать, что мне не стыдно, ни за то, как я выгляжу, ни за то, что говорю, повезло Павлу. У меня одна просьба, не присылайте мне видео, которое я сама же сняла и скриншоты моей прекрасной груди, я вижу ее каждый день. Давайте посмотрим и забудем», — написала Зоя Фуць.Павел Деревянко назвал возлюбленную самой лучшей, поставив эмодзи-сердечко. Подписчики тоже поддержали девушку, написав теплые слова и призывая не расстраиваться по поводу произошедшего.
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