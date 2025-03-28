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​«Не хочу судиться»: Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свои слова

Депутат Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк и успокоил девушку
Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Депутат Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свою критику. Конфликт, грозивший судом со стороны экс-супруги футболиста, неожиданно сменился примирением.
Извинение стало ответом на радикальный ответ Марии. Та объявила, что подаст в суд на Милонова на его комментарий, что ее единственная работа «быть бывшей женой футболиста». Девушка назвала это бесстыдным «наездом», ведь она работает, как другие, к тому же является многодетной матерью.

«Она вроде нормальный человек, поэтому ей не стоит обижаться. Совершенно ничем не хотел её обидеть. Я, как мужчина, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел». Не хочу судиться», — передает реакцию депутата Telegram-канал «Super.ru».
«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд
«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд
Мария приняла его слова с благодарностью, отметив, что ей понравилась искренность, а также умение собеседника признать себя неправым. Она подчеркнула, что разговор — лучший способ решить любой спор и основа конструктивного общения.

«Ценю, что вы нашли возможность выразить это открыто», — добавила она.
Таким образом, начавшаяся было ссора закончилась мирно и быстро.

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«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, ​кадры малышки выложил отец
Machine Gun Kelly выложил в Сеть перые кадры их с Меган Фокс новорожденной дочки
28 марта 2025, 05:16

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)

Меган Фокс вновь стала мамой, подарив жизнь своему четвёртому малышу — девочке. Бывший жених актрисы, Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), уже поделился первыми кадрами дочки в соцсетях.
Ещё в ноябре 2024 года Меган объявила о беременности, выложив фото с округлившимся животом. СМИ тогда сообщали, что малышка появится в марте 2025-го. Пара уже знала пол ребенка, но держала информацию в тайне.

Роды прошли успешно, и 27 марта родилась дочка, которую отец назвал «небесным созданием», показав трогательное видео.

Кадр руки новорожденной малышки (Фото: кадр видео Instagram* @machinegunkelly)

У Меган уже есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина, для рэпера это тоже не первый ребёнок — у него есть дочь от прошлых отношений. Однако оба родителя с нетерпением ждали малышку.

После тяжёлой утраты на третьем месяце прошлой беременности актриса нежно простилась с нерождённой девочкой в своих стихах, а теперь судьба подарила ей новую радость.
Меган Фокс делилась новостью о беременности (Фото: Instagram* @meganfox)


«Ничего на самом деле никогда не теряется. С возвращением», — сказала Фокс, когда делилась новости об ожидании будущей дочки.
Судя по этим словам, актриса верит, что ее «потерянный» ребенок совершил вторую попытку оказаться в «нашем» мире.

Колсон Бейкер (Фото: Instagram* @machinegunkelly)

Несмотря на разрыв помолвки Меган Фокс с Machine Gun Kelly, пара собирается заботиться о малышке вместе. Сейчас их личные отношения переживают непростые времена, но многие поклонники верят, что это пройдет.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Райан Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в фильме и довел ее до слез
28 марта 2025, 01:20

Райан Рейнольдс (Фото: Instagram* @vancityreynolds)

Райан Рейнольдс заставил свою семилетнюю дочь повторять матерные слова для фильма около 500 раз, заставив ребенка расплакаться. «Казус» случился во время съемок «Дедпула и Росомахи». Дочка известного актера снялась в картине, но, видимо, никто ее не предупредил, что надо будет говорить нецензурщину.
Райан ситуацию с дочкой не скрывал, даже скорее высмеивал: он сам рассказал о «бесконечных повторных дублях» в записи комментария к фильму. Посмотреть клип можно на YouTube-канале «Nerdist».

В новом хите Рейнольдса его дочь должна была сказать фразу про «половой орган Росомахи во рту» — не самые нежные слова для ребёнка. Девочка упиралась, плакала, но отец настоял, пригрозив отдать роль другой актрисе. В итоге она сдалась, хотя каждый дубль давался с трудом: процесс затянулся примерно на 500 попыток.

Фото: кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024)

Успех фильма не спас Райана от волны критики — зрители назвали его методы жёсткими. Сам актёр отшутился, предложив вручить ему награду «отец года» за такой необычный подход к воспитанию. Рейнольдс отметил, что не каждый родитель даст ребенку «свободу» нецензурно выражаться, как это сделал он.

История оставила поклонников звезды в смешанных чувствах.

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#история
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«Он сходит с ума»: победитель «Битвы экстрасенсов» про сделку Моргенштерна* с дьяволом
Краснов: Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом и теперь сходит с ума
27 марта 2025, 21:42

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Алишер Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом, заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов. Она задала ему вопрос, кто, по его мнению, из звезд отечественного шоубиза заключил сделку с дьяволом.
«Причем я это говорил еще до «Битвы [экстрасенсов]». Я где-то в соцсетях высказывался, вот, мол, очень яркий пример и посмотрите, что с ним будет. И недавно наткнулся на видео, как он в слезах сходит с ума», — прокомментировал Краснов.
О Моргенштерне* и его творчестве нелестно высказывались российские политики и блогеры. Отмечалось, что в его песнях много тематики, связанной с запрещенными веществами.

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«Любить или быть любимой?»: звезда «Дома-2» рассказала о новом ухажере
Участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о новом ухажёре
27 марта 2025, 21:26

Марина Африкантова (Фото: Instagram*/marina_afrika)

Звезда телестройки «Дом-2» Марина Африкантова познакомилась с ухажером, с которым, по словам знаменитости, они похожи как две капли воды. Об этом она написала в социальных сетях.
«Если бы нужно было выбирать — любить или быть любимой? Я бы выбрала быть любимой и влюбилась бы в отношение мужчины ко мне», — заявила девушка.
Она добавила, что мужчина работал и не пил, а рабочий созвон у него произошел аж в четыре утра. Африкантова подчеркнула, что испытывает «нереальные эмоции», однако не загадывает наперед. При этом она также рассказала, что мужчина приглашал ее во Вьетнам и даже купил билет, но затем улетел в Австралию для восстановления кредитки. Африкантовой, с ее слов, было грустно, но она переключилась на свои желания.

«И знаете что произошло? Ночью мне приходит сообщение: «Марина, я думаю, прилететь к тебе обратно в Таиланд». И он вернулся», — заключила Африкантова.
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«Меня преследуют»: Егор Крид пожаловался на слежку
Певец Крид заявил, что его преследует поклонница
27 марта 2025, 20:43

Егор Крид (фото: Телеграм @egorkreed)

Певец Егор Крид признался, что у него есть поклонница, которая преследовала его не только по всей России, но и за ее пределами. По его словам, после недавно проведенной беседы девушка успокоилась и пока не давала о себе знать.
«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — поделился артист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Крид добавил, что однажды его пригласили на мероприятие в Дубае в качестве ведущего. Сталкерша смогла найти его даже там.
«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — отметил певец.
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