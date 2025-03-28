​«Не хочу судиться»: Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свои слова

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)
Депутат Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свою критику. Конфликт, грозивший судом со стороны экс-супруги футболиста, неожиданно сменился примирением.
Извинение стало ответом на радикальный ответ Марии. Та объявила, что подаст в суд на Милонова на его комментарий, что ее единственная работа «быть бывшей женой футболиста». Девушка назвала это бесстыдным «наездом», ведь она работает, как другие, к тому же является многодетной матерью.
Мария приняла его слова с благодарностью, отметив, что ей понравилась искренность, а также умение собеседника признать себя неправым. Она подчеркнула, что разговор — лучший способ решить любой спор и основа конструктивного общения.
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«Она вроде нормальный человек, поэтому ей не стоит обижаться. Совершенно ничем не хотел её обидеть. Я, как мужчина, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел». Не хочу судиться», — передает реакцию депутата Telegram-канал «Super.ru».
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Мария приняла его слова с благодарностью, отметив, что ей понравилась искренность, а также умение собеседника признать себя неправым. Она подчеркнула, что разговор — лучший способ решить любой спор и основа конструктивного общения.
«Ценю, что вы нашли возможность выразить это открыто», — добавила она.Таким образом, начавшаяся было ссора закончилась мирно и быстро.
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Мария Моисеева