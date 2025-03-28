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Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн за испорченное детство
Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»)

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»)

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его словам, он получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди». Уточняется, что отец и сын не виделись около десяти лет.

Мужчина рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт из-за того, что он якобы воровал вещи из дома и продавал их. Сегодня у Зверева-младшего нет постоянного места жительства, он перебивается случайными заработками.

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Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца
28 марта 2025, 08:53

Тимати (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Рэпер Тимати и его подруга, модель Валентина Иванова, готовятся стать родителями. По информации издания «StarHit», пара, которая встречается около трех лет, ожидает ребенка.
Недавно Валентина привлекла внимание подписчиков, продемонстрировав кольцо с крупными бриллиантами на безымянном пальце. Это украшение, стоимостью в несколько миллионов рублей, Тимати подарил своей избраннице в начале года.

«Я сказала "нет"», — загадочно подписала избранница рэпера видео.

Многие заподозрили, что это не единственный намек на серьезные намерения пары. Несмотря на то что для Валентины это будет первый ребенок, у Тимати уже есть опыт отцовства: он воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой.

По словам источника из окружения пары, беременность Валентины протекает легко, они оба очень счастливы. Хотя Тимати ни разу не женился на своих возлюбленных, он утверждает, что не боится официального брака, а просто долго искал свою единственную.

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#ребёнок
#отец
#актриса
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Муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах
28 марта 2025, 08:48

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном после того, как в интернете появилась его личная переписка, доказавшая факты измены. Звезда «Дома-2» дала мужу шанс доказать свою верность, однако он не смог этого сделать.
Несмотря на произошедшее, Чобанян не теряет надежду вернуть доверие Ирины. По словам экс-участника знаменитой телестройки, жизнь в одиночестве дается ему нелегко.

«Я приболел. У меня насморк и слабость, к сожалению. Только начал активно тренироваться, набирать форму — и добрый вечер. Ну ладно, уже привык к каким-то негативным новостям. А еще сегодня ночью у меня был сонный паралич — впервые в жизни. Жесткая тема. Кошмары снились. Вижу себя в отражении зеркала и понимаю, что я проснулся, но двинуться не могу, парализованный», — написал Арай в своем блоге.

Отмечается, что супруги продолжают поддерживать связь ради детей.

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#развод
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Депутат Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк и успокоил девушку
28 марта 2025, 06:59

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Депутат Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свою критику. Конфликт, грозивший судом со стороны экс-супруги футболиста, неожиданно сменился примирением.
Извинение стало ответом на радикальный ответ Марии. Та объявила, что подаст в суд на Милонова на его комментарий, что ее единственная работа «быть бывшей женой футболиста». Девушка назвала это бесстыдным «наездом», ведь она работает, как другие, к тому же является многодетной матерью.

«Она вроде нормальный человек, поэтому ей не стоит обижаться. Совершенно ничем не хотел её обидеть. Я, как мужчина, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел». Не хочу судиться», — передает реакцию депутата Telegram-канал «Super.ru».
«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд
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Мария приняла его слова с благодарностью, отметив, что ей понравилась искренность, а также умение собеседника признать себя неправым. Она подчеркнула, что разговор — лучший способ решить любой спор и основа конструктивного общения.

«Ценю, что вы нашли возможность выразить это открыто», — добавила она.
Таким образом, начавшаяся было ссора закончилась мирно и быстро.

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«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, ​кадры малышки выложил отец
Machine Gun Kelly выложил в Сеть перые кадры их с Меган Фокс новорожденной дочки
28 марта 2025, 05:16

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)

Меган Фокс вновь стала мамой, подарив жизнь своему четвёртому малышу — девочке. Бывший жених актрисы, Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), уже поделился первыми кадрами дочки в соцсетях.
Ещё в ноябре 2024 года Меган объявила о беременности, выложив фото с округлившимся животом. СМИ тогда сообщали, что малышка появится в марте 2025-го. Пара уже знала пол ребенка, но держала информацию в тайне.

Роды прошли успешно, и 27 марта родилась дочка, которую отец назвал «небесным созданием», показав трогательное видео.

Кадр руки новорожденной малышки (Фото: кадр видео Instagram* @machinegunkelly)

У Меган уже есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина, для рэпера это тоже не первый ребёнок — у него есть дочь от прошлых отношений. Однако оба родителя с нетерпением ждали малышку.

После тяжёлой утраты на третьем месяце прошлой беременности актриса нежно простилась с нерождённой девочкой в своих стихах, а теперь судьба подарила ей новую радость.
Меган Фокс делилась новостью о беременности (Фото: Instagram* @meganfox)


«Ничего на самом деле никогда не теряется. С возвращением», — сказала Фокс, когда делилась новости об ожидании будущей дочки.
Судя по этим словам, актриса верит, что ее «потерянный» ребенок совершил вторую попытку оказаться в «нашем» мире.

Колсон Бейкер (Фото: Instagram* @machinegunkelly)

Несмотря на разрыв помолвки Меган Фокс с Machine Gun Kelly, пара собирается заботиться о малышке вместе. Сейчас их личные отношения переживают непростые времена, но многие поклонники верят, что это пройдет.

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#ребёнок
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#актриса
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«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Райан Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в фильме и довел ее до слез
28 марта 2025, 01:20

Райан Рейнольдс (Фото: Instagram* @vancityreynolds)

Райан Рейнольдс заставил свою семилетнюю дочь повторять матерные слова для фильма около 500 раз, заставив ребенка расплакаться. «Казус» случился во время съемок «Дедпула и Росомахи». Дочка известного актера снялась в картине, но, видимо, никто ее не предупредил, что надо будет говорить нецензурщину.
Райан ситуацию с дочкой не скрывал, даже скорее высмеивал: он сам рассказал о «бесконечных повторных дублях» в записи комментария к фильму. Посмотреть клип можно на YouTube-канале «Nerdist».

«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, ​кадры малышки выложил отец
«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, ​кадры малышки выложил отец
В новом хите Рейнольдса его дочь должна была сказать фразу про «половой орган Росомахи во рту» — не самые нежные слова для ребёнка. Девочка упиралась, плакала, но отец настоял, пригрозив отдать роль другой актрисе. В итоге она сдалась, хотя каждый дубль давался с трудом: процесс затянулся примерно на 500 попыток.

Фото: кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024)

Успех фильма не спас Райана от волны критики — зрители назвали его методы жёсткими. Сам актёр отшутился, предложив вручить ему награду «отец года» за такой необычный подход к воспитанию. Рейнольдс отметил, что не каждый родитель даст ребенку «свободу» нецензурно выражаться, как это сделал он.

История оставила поклонников звезды в смешанных чувствах.

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