Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»)
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его словам, он получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди». Уточняется, что отец и сын не виделись около десяти лет.
Мужчина рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт из-за того, что он якобы воровал вещи из дома и продавал их. Сегодня у Зверева-младшего нет постоянного места жительства, он перебивается случайными заработками.
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Мужчина рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт из-за того, что он якобы воровал вещи из дома и продавал их. Сегодня у Зверева-младшего нет постоянного места жительства, он перебивается случайными заработками.
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Екатерина Коршунова