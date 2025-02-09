«Мне не удаляли рёбра, их надламывают. Но всё было зря»: звезда «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович пожалела об операции

Ольга Якубович (фото: Telegram @thewitchlove)
Звезда «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович призналась, что приложила много усилий ради фигуры мечты. Диеты не дали ожидаемого результата, поэтому она обратилась к хирургу.
«В прошлом году я сделала самую большую ошибку в своей жизни. Она стоила мне денег, нервов и месяцев восстановления. И, самое главное, всё было зря. У меня всегда было чёткое представление о том, как должно выглядеть моё тело. Идеальная фигура – это женственный силуэт, тонкая талия. Но как бы я ни худела, талия оставалась не такой, как в мечтах, поэтому я пошла на крайние меры», – рассказала Якубович в своём личном блоге.Телеведущая обратилась к хирургам, чтобы изменить форму рёбер. Восстановление после операции длилось долго и сопровождалось ужасными болями. Но самое неприятное в этой истории то, что старания оказались напрасными.
Якубович поделилась, что сделала операцию в прошлом году. Она хотела добиться заветных 55 сантиметров в талии. При этом, ей не удаляли рёбра, а надламывали по особой технике. Потом несколько месяцев ей приходилось носить очень тугой корсет, чтобы зафиксировать результат. Однако к зиме рёбра вернулись на прежнее место, боль и мучения были пережиты зря.
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Анастасия Чинкова