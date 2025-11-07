«Мужчина — не коза на верёвке»: Волочкова шокировала откровением о чужих мужьях

07 ноября 2025, 11:21

Волочкова допустила для себя отношения с женатыми мужчинами

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в новом интервью для YouTube-подкаста «Kiss» рассказала о возможных отношениях с женатыми мужчинами.





В ходе разговора Анастасия затронула тему отношений с мужчинами, которые состоят в браке. Волочкова чётко обозначила свою позицию: она допускает для себя такие отношения и не испытывает за это чувства стыда.

«Мужчины — это не коза на верёвке. Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой», — заявила она.

