«Мужчина — не коза на верёвке»: Волочкова шокировала откровением о чужих мужьях

Волочкова допустила для себя отношения с женатыми мужчинами
Балерина Анастасия Волочкова в новом интервью для YouTube-подкаста «Kiss» рассказала о возможных отношениях с женатыми мужчинами.



В ходе разговора Анастасия затронула тему отношений с мужчинами, которые состоят в браке. Волочкова чётко обозначила свою позицию: она допускает для себя такие отношения и не испытывает за это чувства стыда.

«Мужчины — это не коза на верёвке. Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой», — заявила она.
При этом Волочкова добавила, что это правило работает в обе стороны, и мужчина таким же образом может полностью удерживать внимание своей партнёрши.

