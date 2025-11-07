«Мужчина — не коза на верёвке»: Волочкова шокировала откровением о чужих мужьях
Балерина Анастасия Волочкова в новом интервью для YouTube-подкаста «Kiss» рассказала о возможных отношениях с женатыми мужчинами.
В ходе разговора Анастасия затронула тему отношений с мужчинами, которые состоят в браке. Волочкова чётко обозначила свою позицию: она допускает для себя такие отношения и не испытывает за это чувства стыда.
«Мужчины — это не коза на верёвке. Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой», — заявила она.При этом Волочкова добавила, что это правило работает в обе стороны, и мужчина таким же образом может полностью удерживать внимание своей партнёрши.
