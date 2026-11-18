«Ты должна»: Волочкова назвала женщинам причину зарабатывать самостоятельно
Анастасия Волочкова объяснила, почему женщинам стоит зарабатывать самостоятельно
Балерина Анастасия Волочкова назвала вескую причину, по которой женщинам стоит зарабатывать самостоятельно. Её слова приводит Popcake.
Артистка рассказала, что с 16 лет стремится к финансовой независимости — этому Анастасию научила мать. Волочкова отметила, что мама даже не отпускала её на свидания.
«Ты должна сначала сделать себе карьеру, стать самодостаточной женщиной, самостоятельно зарабатывать деньги, стать интересной женщиной и личностью свободолюбивой и яркой», — привела звезда слова родительницы.Волочкова вспомнила, что родственница убеждала её в важности финансовой независимости, даже если спутником жизни станет президент, актёр или олигарх. Балерина уверена, что именно такая позиция помогла ей не зависеть от партнёров. При этом артистка считает, что отношения должны строиться на взаимном уважении, а не на материальных обязательствах.