18 ноября 2026, 21:07

Анастасия Волочкова объяснила, почему женщинам стоит зарабатывать самостоятельно

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова назвала вескую причину, по которой женщинам стоит зарабатывать самостоятельно. Её слова приводит Popcake.





Артистка рассказала, что с 16 лет стремится к финансовой независимости — этому Анастасию научила мать. Волочкова отметила, что мама даже не отпускала её на свидания.

«Ты должна сначала сделать себе карьеру, стать самодостаточной женщиной, самостоятельно зарабатывать деньги, стать интересной женщиной и личностью свободолюбивой и яркой», — привела звезда слова родительницы.