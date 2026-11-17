17 ноября 2026, 14:23

Актриса Бочкарёва хочет разделить счета и недвижимость с экс-супругом через суд

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Актриса Наталья Бочкарёва намерена судиться с бывшим мужем Романом Гавриловым из-за раздела совместно нажитого имущества. Подробности предстоящего разбирательства изданию Super рассказала адвокат артистки Маргарита Гаврилова. По её словам, решение обратиться в суд приняли после того, как экс-супруг предложил вариант брачного договора, который не устроил Наталью.





Представительница актрисы пояснила, что сторона Бочкарёвой не видит смысла продолжать переговоры о мирном урегулировании на предложенных условиях. При этом адвокат отметила, что бывшие супруги смогут заключить мировое соглашение и уже в рамках судебного процесса.





«Ну, какой смысл вести какие-то переговоры о мировом соглашении, если у человека есть определённое видение, которое не устраивает нас? Можно всё это сделать и в суде, и мировой заключить в суде. <…> Ещё не подали иск, мы подаём его на следующей неделе. Сейчас мы определяем размер имущественной массы, которую мы хотим забрать себе с учётом последних полученных данных о его доходах и прочем. Поэтому, да, будем сейчас устанавливать размер его счетов и денежных средств на расчётных счетах, поскольку это всё подлежит разделу», — объяснила Маргарита Гаврилова.