Наталья Бочкарёва готовит иск к бывшему мужу из-за раздела имущества
Актриса Бочкарёва хочет разделить счета и недвижимость с экс-супругом через суд
Актриса Наталья Бочкарёва намерена судиться с бывшим мужем Романом Гавриловым из-за раздела совместно нажитого имущества. Подробности предстоящего разбирательства изданию Super рассказала адвокат артистки Маргарита Гаврилова. По её словам, решение обратиться в суд приняли после того, как экс-супруг предложил вариант брачного договора, который не устроил Наталью.
Представительница актрисы пояснила, что сторона Бочкарёвой не видит смысла продолжать переговоры о мирном урегулировании на предложенных условиях. При этом адвокат отметила, что бывшие супруги смогут заключить мировое соглашение и уже в рамках судебного процесса.
«Ну, какой смысл вести какие-то переговоры о мировом соглашении, если у человека есть определённое видение, которое не устраивает нас? Можно всё это сделать и в суде, и мировой заключить в суде. <…> Ещё не подали иск, мы подаём его на следующей неделе. Сейчас мы определяем размер имущественной массы, которую мы хотим забрать себе с учётом последних полученных данных о его доходах и прочем. Поэтому, да, будем сейчас устанавливать размер его счетов и денежных средств на расчётных счетах, поскольку это всё подлежит разделу», — объяснила Маргарита Гаврилова.Так, предстоящий спор может затронуть не только недвижимость, но и денежные средства на банковских счетах Романа Гаврилова. Сейчас юристы собирают информацию о его доходах и выясняют, какие активы должны войти в общую имущественную массу. Сам бывший супруг актрисы от комментариев отказался.
Напомним, Наталья Бочкарёва и Роман Гаврилов развелись в сентябре этого года после семи лет совместной жизни. Ранее сообщалось, что перед расставанием актриса узнала о тайной второй семье мужа, с которой он, по имеющейся информации, жил уже несколько месяцев. У бывших супругов есть трёхлетний сын. Кроме того, Бочкарёва воспитывает двоих детей от предыдущего брака.