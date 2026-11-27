27 ноября 2026, 21:35

Врачи взяли у Лерчек анализ спинномозговой жидкости перед CAR-T-терапией

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Врачи провели блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) дополнительное обследование перед CAR-T-клеточной терапией. Об этом девушка рассказала в своём блоге.





Специалисты взяли у Валерии образец спинномозговой жидкости, чтобы проверить, не распространились ли метастазы на центральную нервную систему.



Перед этим в китайской клинике состоялся консилиум: его участники изучили результаты анализов, МРТ, ПЭТ-КТ, гастроскопии и других обследований. Чекалина призналась, что ожидает решения специалистов с тревогой.

«Сегодня у меня ещё берут один анализ из спинного мозга, жидкость. Чтобы посмотреть, не прошли ли туда метастазы. Это очень важно перед CAR‑T. От этого зависит подготовка. Всё сложно. Даже не знаю, как объяснить. Ладно, всё. Мне нельзя дышать. Врач ругается», — рассказала она.