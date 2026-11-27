27 ноября 2026, 20:30

Роза Сябитова объяснила, почему матери не должны содержать взрослых сыновей

Роза Сябитова (Фото: кадр из программы «Шоу Воли»)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что регулярная финансовая помощь взрослым сыновьям со стороны матерей воспитывает в мужчинах инфантильность.





В беседе с изданием «Абзац» Роза Раифовна подчеркнула, что взрослые мужчины должны сами зарабатывать себе на жизнь. Она отметила, что её дети уже сами поддерживают мать.

«Заглядывать в чужой кошелек не очень хорошо — женщины сами считают, сколько денег переводить своим сыновьям. Помогать финансово — это добровольное дело каждой матери, однако нельзя воспитывать инфантильность. Взрослые мужчины, сыновья, должны сами деньги зарабатывать, это ежику понятно, сами потом будут расхлёбывать эту историю», — пояснила Сябитова.