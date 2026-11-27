27 ноября 2026, 21:14

Продюсер Рудченко: Macan в ближайший год будет использовать тему армии в карьере

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может начать выпускать патриотические треки после демобилизации. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.





В беседе с NEWS.ru Рудченко заявил, что певец будет стремиться привлечь больше внимания к своей персоне и использовать тему службы в армии.

«Macan не пропадал с радаров в информационном поле, так как мог, насколько мне известно, покидать часть. О нём регулярно публиковали новости, и я не считаю, что он исчез. Поэтому как такового восстановления не планируется. Сейчас он возобновит свою деятельность и при этом ещё будет использовать свою службу. Как минимум в ближайший год, я думаю, он будет использовать в своей карьере идеи патриотизма. Поэтому, возможно, в ближайшее время мы услышим в его треках что-то об армии и русской силе», — отметил критик.