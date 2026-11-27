27 ноября 2026, 20:54

Продюсер Дворцов оценил перспективы Долиной в Азии после выступления в КНДР

Лариса Долина (Фото: кадр из шоу «Музыкалити»)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Лариса Долина, выступившая в КНДР перед Ким Чен Ыном, может освоить азиатский рынок, если продолжит регулярно там выступать.





В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов выразил мнение, что после скандалов, негатива и хейта Долиной нужно расширять горизонты.

«Я бы не сравнивал её с Витасом. У него свой репертуар, у Долиной — свой. Всё-таки Витас начинал с определённых азов, наставничества. Тем не менее у них один представитель — Сергей Пудовкин. Если команда артистки сильно озадачится, то можно очень хорошо гонорары поднять, нарастить публику и все вытекающие моменты, которые будут идти только в плюс Долиной», — сказал Дворцов.