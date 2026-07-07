Олег Шепс больше не свободен: возлюбленная стала его женой

07 июля 2026, 21:54

Олег Шепс тайно женился на Полине Еременко спустя год после начала романа

Олег Шепс и Полина Еременко (Фото: Instagram* / @polina_fris)

Олег Шепс официально связал себя узами брака с возлюбленной Полиной Еременко, которая рассказала о событии в соцсетях. На то, чтобы отношения перешли на новый этап, медиуму понадобился примерно год — летом прошлого года он впервые рассказал, что в его жизни появилась девушка. Олег Шепс официально связал себя узами брака с возлюбленной Полиной Еременко, которая рассказала о событии в соцсетях. На то, чтобы отношения перешли на новый этап, медиуму понадобился примерно год — летом прошлого года он впервые рассказал, что в его жизни появилась девушка.