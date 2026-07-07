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Олег Шепс больше не свободен: возлюбленная стала его женой

Олег Шепс тайно женился на Полине Еременко спустя год после начала романа
Олег Шепс и Полина Еременко (Фото: Instagram* / @polina_fris)

Олег Шепс официально связал себя узами брака с возлюбленной Полиной Еременко, которая рассказала о событии в соцсетях. На то, чтобы отношения перешли на новый этап, медиуму понадобился примерно год — летом прошлого года он впервые рассказал, что в его жизни появилась девушка. Олег Шепс официально связал себя узами брака с возлюбленной Полиной Еременко, которая рассказала о событии в соцсетях. На то, чтобы отношения перешли на новый этап, медиуму понадобился примерно год — летом прошлого года он впервые рассказал, что в его жизни появилась девушка.



После признания о романе Шепс перестал скрывать избранницу и даже показывал совместные кадры, несмотря на то, что ранее предпочитал не афишировать личную жизнь. В августе прошлого года он продемонстрировал поклонникам, что его сердце занято, а позже стало известно, что именно Полина стала той, кто смог завоевать внимание участника «Битвы экстрасенсов».

В мае этого года Олег сделал возлюбленной предложение, а спустя два месяца пара сыграла свадьбу. Полина уже поделилась первым снимком в свадебном образе — на кадре она позирует вместе с мужем, показывая обручальные кольца. Судя по публикации, торжество прошло в Москве.

Сам Олег Шепс пока не раскрывает подробности свадьбы и не публикует кадры с праздника, оставляя этот момент только для себя и близких. Похоже, теперь мистический холостяк официально сменил статус — медиум окольцован. ​

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Софья Метелева

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