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SHAMAN впервые показал свадебные кадры в День семьи, любви и верности

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина поделились кадрами со своей свадьбы. Певец разместил соответствующее видео в личном блоге.



Слухи о том, что пара уже заключила брак, ходили давно, но дату церемонии держали в секрете. Теперь возлюбленные официально подтвердили, что они муж и жена.

Ярослав опубликовал первые видео и фото с торжества в День семьи, любви и верности. На записи молодожёны танцуют медленный танец под композицию SHAMAN «Ты моя» в банкетном зале с высокими колоннами, хрустальными люстрами и классической отделкой.

Для церемонии невеста выбрала белое кружевное платье по фигуре с открытыми плечами и крупным бантом на спине. Жених появился в чёрном смокинге и бабочке.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Ольга Щелокова

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