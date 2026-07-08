SHAMAN впервые показал свадебные кадры в День семьи, любви и верности
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина поделились кадрами со своей свадьбы. Певец разместил соответствующее видео в личном блоге.
Слухи о том, что пара уже заключила брак, ходили давно, но дату церемонии держали в секрете. Теперь возлюбленные официально подтвердили, что они муж и жена.
Ярослав опубликовал первые видео и фото с торжества в День семьи, любви и верности. На записи молодожёны танцуют медленный танец под композицию SHAMAN «Ты моя» в банкетном зале с высокими колоннами, хрустальными люстрами и классической отделкой.
Для церемонии невеста выбрала белое кружевное платье по фигуре с открытыми плечами и крупным бантом на спине. Жених появился в чёрном смокинге и бабочке.
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