SHAMAN впервые показал свадебные кадры в День семьи, любви и верности

08 июля 2026, 12:55

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина поделились кадрами со своей свадьбы. Певец разместил соответствующее видео в личном блоге.