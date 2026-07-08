P. Diddy появился на территории исправительного учреждения на фоне новых обвинений

08 июля 2026, 12:40

P. Diddy впервые за долгое время заметили на прогулке в тюрьме

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) впервые за долгое время засняли во время прогулки на территории федеральной тюрьмы, где он отбывает наказание. Появление артиста произошло на фоне сообщений о новых обвинениях в его адрес.