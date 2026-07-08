P. Diddy появился на территории исправительного учреждения на фоне новых обвинений
Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) впервые за долгое время засняли во время прогулки на территории федеральной тюрьмы, где он отбывает наказание. Появление артиста произошло на фоне сообщений о новых обвинениях в его адрес.
По информации TMZ, 6 июля 56-летний Комбс вышел на традиционную прогулку в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. На опубликованных снимках музыкант запечатлён в белой футболке, бежевых шортах, кроссовках и светло-коричневой бейсболке.
Как утверждают источники издания, ежедневная двухчасовая прогулка входит в привычный распорядок дня рэпера. Остальное время он проводит в стенах учреждения, где слушает музыку с помощью разрешённого планшета, а также помогает в работе тюремной часовни.
Ранее сообщалось, что Комбс продолжает отбывать наказание после вынесенного приговора, а его имя вновь оказалось в центре внимания из-за новых юридических претензий. Сам музыкант публично ситуацию пока не комментировал.
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