«Мне нравилось»: Звезда «Короля и Шута» рассказал, как совмещал съемки с работой дворником
Актер Константин Плотников поделился впечатлениями от работы дворником
Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенева (Горшка), раскрыл, как совмещал съемки с работой дворником. Он поделился впечатлением от необычного опыта в интервью «Ленте.ру».
Плотников рассказал, что подметал улицы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге во время съемок в сериале. Работу дворником он не скрывал, даже вел про это личный блог. После успеха телепроекта он какое-то время продолжал работать в сфере ЖКХ, пока плотный график съемок в «Богатыре» не заставил его оставить эту работу.
«Мне нравилось, что моя задача была очень простой — чтобы моя территория была в порядке. (...) Все, что касается территории, должно быть в порядке: листья с крыш убирать, снег на земле, если много навалило, расчистить, чтобы был проход и проезд, если скользко — сделать не скользко. Мусор накидали — убрать. И все в таком духе», — рассказывал он.Убираясь, Константин чаще всего наблюдал обычный мусор: церковные булочки и мелкие вещи, хотя одно утро его удивило. На улице попались человеческие экскременты.
«Причем они не были спрятаны — я пришел с утра, и это буквально посередине всего находилось», — поразился актер.Плотников также с теплотой рассказал о встречах с колоритными прохожими, особенно о пожилой женщине, называвшей его «зайка моя». Она любила вести с артистом забавные, почти абсурдные диалоги. Например, иногда эта бабушка говорила актеру: «Трудишься? Молодец. А как мама? Ну, передавай привет ей».
«А мы (с ней) незнакомы», — отмечал в разговоре с «Лентой.ру» Плотников.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская