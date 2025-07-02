«Мне нравилось»: Звезда «Короля и Шута» рассказал, как совмещал съемки с работой дворником

02 июля 2025, 02:14

Актер Константин Плотников поделился впечатлениями от работы дворником

Константин Плотников ​(Фото: Instagram* @kostyaplotnikov)

Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенева (Горшка), раскрыл, как совмещал съемки с работой дворником. Он поделился впечатлением от необычного опыта в интервью «Ленте.ру».





Плотников рассказал, что подметал улицы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге во время съемок в сериале. Работу дворником он не скрывал, даже вел про это личный блог. После успеха телепроекта он какое-то время продолжал работать в сфере ЖКХ, пока плотный график съемок в «Богатыре» не заставил его оставить эту работу.





«Мне нравилось, что моя задача была очень простой — чтобы моя территория была в порядке. (...) Все, что касается территории, должно быть в порядке: листья с крыш убирать, снег на земле, если много навалило, расчистить, чтобы был проход и проезд, если скользко — сделать не скользко. Мусор накидали — убрать. И все в таком духе», — рассказывал он.

Константин Плотников (Фото: Instagram* @kostyaplotnikov)



«Причем они не были спрятаны — я пришел с утра, и это буквально посередине всего находилось», — поразился актер.

«А мы (с ней) незнакомы», — отмечал в разговоре с «Лентой.ру» Плотников.