Лариса Гузеева впервые после обвинений в мошенничестве вышла на связь, публикуя архивное фото

02 июля 2025, 01:12

Лариса Гузеева опубликовала архивное фото в платке после обвинений в мошенничестве

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева впервые после обвинений в мошенничестве выложила пост в соцсетях. Звезда опубликовала свое архивное фото и поделилась мыслями о переменах, не касаясь скандала с продажей вилл. Вместо этого ее слова были связаны с волной критики, которая обрушилась на 66-летнюю актрису после смены образа.





Гузеева опубликовала архивное фото в леопардовой шубке из искусственного меха и голубом платке, подчеркивающем цвет ее глаз. Она отметила, что опасается людей, которые не меняются, не становятся мудрее и цепляются за старые привычки. При этом ведущая признала, что некоторые вещи неизменны даже для нее — например, любовь носить платки.



Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)



«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растёт, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет», — указала ведущая «Давай поженимся!» в публикации.