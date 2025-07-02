Лариса Гузеева впервые после обвинений в мошенничестве вышла на связь, публикуя архивное фото
Лариса Гузеева опубликовала архивное фото в платке после обвинений в мошенничестве
Лариса Гузеева впервые после обвинений в мошенничестве выложила пост в соцсетях. Звезда опубликовала свое архивное фото и поделилась мыслями о переменах, не касаясь скандала с продажей вилл. Вместо этого ее слова были связаны с волной критики, которая обрушилась на 66-летнюю актрису после смены образа.
Гузеева опубликовала архивное фото в леопардовой шубке из искусственного меха и голубом платке, подчеркивающем цвет ее глаз. Она отметила, что опасается людей, которые не меняются, не становятся мудрее и цепляются за старые привычки. При этом ведущая признала, что некоторые вещи неизменны даже для нее — например, любовь носить платки.
«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растёт, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет», — указала ведущая «Давай поженимся!» в публикации.Дело в том, что ранее Гузеева предстала перед зрителями и коллегами в новом образе. В одном из выпусков передачи неё были высветлены брови и несколько прядей у лица.
Напомним, что в конце июня стало известно, как шесть есть граждан России обратились в полицию с требованием проверить телеведущую Ларису Гузееву на возможное участие в мошеннической схеме, связанной с продажей недвижимости на индонезийском острове Нуса Пенида.
При этом позже бизнесмен Сергей Домогацкий, из-за видео которого Гузееву обвинили в мошенничестве, вышел на связь. Он уже прокомментировал скандал и объяснил, почему телеведущая не виновата.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская