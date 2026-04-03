«Мне нужна главная роль»: Алёна Блин заявила о планах покорить кино
Журналистка Алена Блин заявила о серьёзных амбициях в киноиндустрии. После недавнего появления в проекте «Равиоли Оли» она намерена продолжить актёрскую карьеру, но теперь рассчитывает исключительно на крупные роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премьере фильма «Королёк моей любви» Блин подчеркнула, что не готова соглашаться на эпизодические появления в кадре. По её словам, она видит себя в качестве комедийной или даже трагикомической актрисы и хочет раскрыться именно в главных ролях.
При этом журналистка отметила, что открыта к предложениям и готова к интересным экспериментам. В частности, ей было бы любопытно сыграть отрицательного персонажа — таких героев она считает более глубокими и многогранными. Кроме того, по её мнению, именно антагонисты нередко становятся любимцами зрителей.
