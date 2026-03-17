«Никогда не прощу»: Волочкова обиделась на близких за отсутствие интереса к ее здоровью после операции

17 марта 2026, 17:50

ОСН: Волочкова обиделась на мать и дочь за отсутствие интереса к ее здоровью

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после операции в немецкой клинике никто из родных не поинтересовался ни ее самочувствием, ни причиной хирургического вмешательства.





По словам артистки в беседе с Общественной Службой Новостей, ей особенно тяжело осознавать, что поддержку не проявили люди из самого близкого окружения. Волочкова подчеркнула, что ее мать и дочь Ариадна знали о запланированной поездке в Германию в феврале, однако после операции так и не связались с ней и не навестили.





«Я все надеялась. Это обидно и больно. Я им этого никогда не прощу», — сказала экс-прима Большого.