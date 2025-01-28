«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности

Алена Водонаева с сыном (фото: соцсети)
Телеведущая Алена Водонаева рассказала, как прошла непростой путь к материнству, – ей удалось родить сына только после четвёртой беременности.
В 2009 году звезда «Дома-2» впервые вышла замуж. Избранником оказался бизнесмен Алексей Малакеев. Возлюбленные очень мечтали о ребёнке, однако все попытки заканчивались неудачами, что сильно сказывалось на психологическом здоровье звезды. В итоге, ей впервые пришлось обратиться за помощью к психологу.
По словам телеведущей, когда она забеременела Богданом, она «накрыла себя хрустальной вазой». О её положении знали только родители. Супруг очень поддерживал жену, вместе им удалось пройти через все трудности. Однако спустя год они расстались. Водонаева объяснила, что они с Малакеевым стали больше родственниками, чем влюблёнными. Сейчас они поддерживают отношения и вместе воспитывают сына.
Второй раз Водонаева вышла замуж в 2017 году. Брак с музыкантом Алексеем Комовым она считает большой ошибкой. Отношения развивались очень стремительно, уже через полтора месяца пара поженилась. Однако вскоре женщина поняла, что с мужем ей не по пути из-за разницы во взглядах.
Читайте также:
«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
«У меня есть сын, ему 14 лет. Это четвертая беременность, с 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога. Я решила свою проблему», – поделилась сокровенным Водонаева.
По словам телеведущей, когда она забеременела Богданом, она «накрыла себя хрустальной вазой». О её положении знали только родители. Супруг очень поддерживал жену, вместе им удалось пройти через все трудности. Однако спустя год они расстались. Водонаева объяснила, что они с Малакеевым стали больше родственниками, чем влюблёнными. Сейчас они поддерживают отношения и вместе воспитывают сына.
Второй раз Водонаева вышла замуж в 2017 году. Брак с музыкантом Алексеем Комовым она считает большой ошибкой. Отношения развивались очень стремительно, уже через полтора месяца пара поженилась. Однако вскоре женщина поняла, что с мужем ей не по пути из-за разницы во взглядах.
Читайте также:
«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
Анастасия Чинкова