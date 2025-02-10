Бывший жених Водонаевой Антон Коротков погиб на СВО в Курской области

Алёна Водонаева и Антон Коротков (Фото: Телеграм @neopra_blin)
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что в Курской области в ходе боевых действий погиб ее бывший жених Антон Коротков. Оказывается, со дня его гибели прошло уже немало дней.
Накануне рэпер Гуф, который в своё время познакомил Алену и Антона, сообщил ей, что его друг уже несколько месяцев не подает вестей из зоны специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «ЕЖ». Алена связалась с сестрой бывшего возлюбленного и узнала, что его похоронили неделю назад. Девушка также рассказала, что её брат был награжден Орденом Мужества.
В своё время пара рассталась из-за того, что теледива считала Антона ленивым, недостаточно целеустремлённым и не способным должным образом прокормить, обеспечить и защитить семью.
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«Мне очень больно и очень плохо. […] Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи», - написала Водонаева.
В своё время пара рассталась из-за того, что теледива считала Антона ленивым, недостаточно целеустремлённым и не способным должным образом прокормить, обеспечить и защитить семью.
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Александр Бойцов