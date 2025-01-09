Поднимал руку на Ходченкову и завел роман с женой Костомарова: женщины Владимира Яглыча и почему теперь его не снимают в кино

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Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Владимир Яглыч снялся более чем в 80 проектах, однако популярен стал после роли в фильме «Мы из будущего». Он мечтал построить карьеру в Голливуде, но сделал выбор в пользу семьи, однако и на родине все реже стал появляться в популярных фильмах. Как сейчас живет Яглыч и куда он делся с экранов телевизоров, рассказывает «Радио 1».

Не собирался становиться актером


Владимир родился в Москве 14 января 1983 года. Отец был офицером, а мама — домохозяйкой. В детстве и юности он любил заниматься спортом, хотел стать летчиком, а уже в старших классах задумался о юриспруденции.

«Я был довольно послушным мальчиком, по крайней мере мне так казалось. Занимался спортом, учился. А летом уезжал к бабушке. Мечтал стать космонавтом, как и большинство тогдашних пацанов. Потом, когда подрос немного, возникли мысли о военной карьере. А вот о карьере актерской и не думал. Само получилось», — рассказал Яглыч в беседе с изданием «Труд».



В творческую сферу молодого человека привела сама судьба. Он был влюблен в девушку, которая поступала в театральный институт имени Бориса Щукина. Яглыч решил поступать с ней. Тогда его возлюбленная так и не доучилась, а вот Владимир стал одним из самых перспективных выпускников творческих вузов Москвы.

«В детстве я не думал, что стану актером. Я учился в русско-американской школе, в юридическом классе. Наверное, мог построить карьеру юриста, но в какой-то момент мне стало жутко скучно. А актерская профессия всегда дает приток свежей крови, эмоций, интересных людей», — как-то рассказал актер в интервью порталу HELLO!

Впервые Яглыч снялся в боевике «Антикиллер-2». После появлялся в популярных на тот момент сериалах «Солдаты», «Не родись красивой» и «Две судьбы». Однако настоящая популярность к нему пришла после роли в фильме «Мы из будущего». После он снялся в фильмах «Воин», «Экипаж», «Должок» и «Один вдох». Артист также сыграл роль князя Григория Потемкина в историческом сериале о российской императрице Екатерине II «Екатерина. Взлет».Он также принимал участие в разных телевизионных шоу.
Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман с женой Костомарова и другие женщины Яглыча


Владимир пользовался большим успехом среди женщин. Во время учебы он встречался с Анной Казючиц и Светланой Ходченковой. Их роман начался еще во время съемок фильма «Тихий московский дворик». Через два года, в 2005 году, влюбленные поженились. Брак счастья не принес. Супруги часто расходились, но сходились вновь. Спустя пять лет, в 20011 году, они развелись. Яглыч тогда рассказал, что решение было принято совместно. По его словам, они оба устали работать над отношениями, что привело к развалу союза. Ходили слухи, что Владимир поднимал на Светлану руку, однако актер эти сведения опровергал.

Кроме того, поговаривали, что Яглыч тогда влюбился в актрису Анну Старшенбаум. Но девушка заявила, что это всего лишь вымысел.

В 2013 году общественность всколыхнула весть о романе Яглыча со спортсменкой Оксаной Домниной. Слухи появились во время их участия в шоу «Ледниковый период». Предполагалось, что их дружеские отношения переросли в любовные, и именно из-за этого Домнина ушла от фигуриста Романа Костомарова. Говорили, что Яглыч даже познакомил возлюбленную с мамой, а она его — с дочерью, рожденной от Костомарова. Однако спустя некоторое время женщина вернулась к Роману, после чего пара официально зарегистрировала брак.

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Сам Яглыч говорил, что испытывал к Домниной искренние чувства.

«Я был искренен в своих чувствах. Это не был пиар-ход. Просто все как-то так получилось. Наверное, это история для мыльной оперы, которую показывают в середине дня для домохозяек. Все закончилось. Тема закрыта», — так Яглыч прокомментировал отношения с Домниной в интервью порталу HELLO!

На сегодняшний день Владимир женат на актрисе Антонине Паперной. Они начали встречаться в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь, а еще через три года – сын.
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Хотел построить карьеру за границей


Яглыч не скрывал того, что хотел бы отправиться в Голливуд и обрести популярность за границей. Однако со временем сделал выбор в пользу своей семьи. Однажды он признался, что о карьере за границей можно лишь красиво мечтать, однако реальность складывается иначе.

Актер также рассказал, что не готов потерять еще 10 лет на то, чтобы добиться того уровня, на котором он находится в России.


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Перспективы Яглыча в России


В последнее время Владимир редко появляется в популярных кинокартинах. Кинокритик Роман Григорьев предполагает, что актер, вероятно, не видит интересных проектов для себя. Однако, по его словам, Яглыч, обладающий харизматичной мужской натурой, найдет свое место, так как в России дефицит актеров

При этом в 2024 году Владимир снялся в фильмах «Конец Славы», «Любви не бывает?» и «Совсем оШАЛЕли!». Также он исполнил главную роль в картине «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой и «Яга на вашу голову», которые еще не вышли.

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«Она решала судьбы артистов»: Наташа Королева рассказала всю правду об интригах Пугачевой, кого «погубила» Примадонна
09 января 2025, 13:09

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Наташа Королева решилась рассказать о конфликте с Аллой Пугачевой в эфире шоу «ИЗОЛЕНТА live». Слова Королевой побудили общественность посмотреть по-новому на отношения двух известных артисток.
«Знаете, есть моменты в жизни, которые врезаются в память навсегда. Для меня таким стала первая встреча с Аллой Борисовной. До сих пор, спустя столько лет, не могу понять — за что? Почему ко мне было такое отношение? Ведь мне тогда было всего шестнадцать», — сказала Королева.

Волшебный образ рассыпался


Маленькая Наташа из Киева выросла на песнях Пугачевой. Девочка часами засматривалась на концерты Примадонны, подпевая каждой песне и мечтая когда-нибудь очутиться на той же сцене.

«Для меня она была кумиром, недосягаемой звездой. Я буквально собирала по крупицам её образ — манеру двигаться, интонации, харизму», — поделилась певица.

Но первая личная встреча с Примадонной стала тяжелым ударом для юной артистки.

«Знаете, это как в детстве увидеть, что Дед Мороз — не настоящий. Только в сто раз больнее. Весь этот волшебный образ, который я себе нарисовала, рассыпался от одной встречи», — отметила Королева.

Наташа Королева и Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Между двух огней


Как выяснилось, причина холодности Пугачевой таилась в сложных отношениях с композитором Игорем Николаевым. Он долгое время писал хиты для Пугачевой, а потом внезапно переключил все свое внимание на молодую певицу Наташу.

Артистка поняла, что очутилась между двух огней.

«С одной стороны — Игорь, который искренне верил в мой талант и вкладывал в меня всю душу. С другой — Алла Борисовна, для которой его выбор стал настоящим предательством», — добавила Королева.

Школа выживания


То, что виделось кошмаром в шестнадцать лет, в настоящий момент Наташа называет своей «школой выживания» и «прививкой от наивности» в мире шоу-бизнеса.

«Больно, неприятно, но потом понимаешь — без этого было бы намного хуже. Тот опыт научил меня держать удар и не терять себя, что бы ни происходило», — объяснила артистка.

Черное и белое


Сейчас Королева рассказывает о тех событиях с обидой. Однако буквально несколько лет назад певица не раз защищала Пугачеву от нападок в прессе, ведь она понимала, что в реальности «не бывает просто черного и белого».

«У каждого своя правда и свои причины. Главное — не давать прошлым обидам отравлять настоящее», — говорила тогда сама Наташа.

Это система


И пока может показаться, что это единственная подобная история на профессиональном пути Пугачевой, огромная часть других артистов российской эстрады могут поделиться подобными случаями.

«В какой-то момент я поняла — это система. Алла Борисовна умела не просто влиять на карьеры, она фактически решала судьбы артистов», — рассказал человек из близкого окружения Пугачевой.

Михаил Муромов (Фото: РИА Новости/ Антон Белицкий)

Не нужны успешные конкуренты


Хит Михаила Муромова «Яблоки на снегу» в свое время звучал отовсюду. Артист открыто объявил, что он исчез с экранов из-за Примадонны.

«У неё были свои люди на телевидении. Они получали зарплату и выполняли поручения. Ей просто не нужны были успешные конкуренты», — поделился Муромов в беседе с журналистами.

Валентина Легкоступова должна была войти в число новых звезд эстрады. Внезапно певица оказалась в тени после того, как посмела исполнить песни, которые предназначались самой Примадонне. Композиции «Двое» и «Край пронзительно любимый» Раймонда Паулса стали поворотной точкой на профессиональном пути Легкоступовой.

Путь наверх закрыт


Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у Аллы Пугачевой всегда был свой круг, а в нем свои люди.

«И если ты в этот круг не входил, путь наверх был практически закрыт», — прокомментировал ситуацию он.

Даже Иосиф Кобзон был в конфликте с Примадонной. После 24 лет участия в «Песне года» его вдруг перестали приглашать на фестиваль.

«Это эйфория, что она всё время будет на пьедестале», — объяснял тогда певец.

Двойной удар


Бывали и ситуации, когда профессиональное соприкасалось с личным. Владимир Пресняков, некогда «любимый зять», оказался не у дел после расставания с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Его карьера начала рушиться, хотя сама Примадонна отрицала свою причастность к его профессиональным неудачам.

Молодой певице Лике Стар отношения с Пресняковым стоили ей не только женского счастья, но и карьеры.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты», — говорила певица годы спустя.

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Перестала существовать


Артистка Вика Цыганова поделилась своей версией ссоры с Примадонной. Всё началось с композиции «Приходите в мой дом» — Пугачева желала выкупить права на песню, но ей отказали.

«После этого меня просто убрали из всех ротаций. Ни телевидения, ни радио – словно я перестала существовать», — обратила внимание певица.

Однако прямых доказательств влияния Примадонны на карьеры других артистов так и не появилось.

​Они вернулись сильными


В настоящий момент, когда большинство из подобных историй остались в прошлом, можно проследить некую закономерность: те, кому удалось пережить конфликт с Примадонной, нередко возвращались на сцену более сильными и независимыми профессионалами. А те, кто сдался и ушёл в тень, скорее всего, просто не был готов к жестокому миру шоу-бизнеса.

«В конце концов, это шоу-бизнес, детка», — как говорила сама Пугачева.

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«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?
09 января 2025, 11:49

Певица Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ушедший 2024 год запомнился множеством громких разводов, среди которых оказался и разрыв между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Пара рассталась после 18 лет совместной жизни. Позже Алсу призналась, что вышла замуж слишком рано и была сильно финансово зависима от своего теперь уже бывшего мужа. О чем еще рассказала певица и как она жила в браке читайте в материале «Радио 1».

Откровения Алсу о жизни до брака с Яном


Вспоминая о своей юности в подкасте «ВКАТИТ» от VK Видео, артистка отметила, что в детстве испытывала большую неуверенность из-за доминирующего отца, который занимал главенствующую роль в ее семье. Алсу всегда находилась под его опекой и контролем.

«Я достаточно рано вышла замуж. И мне было нормально с этим жить. Не могу сказать, что я потеряла что-то в себе за годы брака, поскольку с детства была неуверенной. Это происходит, когда у тебя есть сильный, доминирующий отец. Но я была абсолютно зависимой во всем: финансово и морально. И в какой-то момент я потеряла свою легкость, которая во мне была всегда», — поделилась певица.

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Решение о расставании с супругом


Певица также отметила, что принять решение о расставании с мужем было нелегко. Она понимала, что развод необходим и долго обдумывала эту мысль. В конце концов ей пришлось обратиться к специалисту, который помог ей вернуть уверенность в себе и окончательно разорвать отношения.

«Сейчас все пишут: ''Ой, как она светится! Наверное, влюбилась''. Нифига. Мое сердце свободно. Я не влюбилась. Я сейчас наслаждаюсь просто собой, своим вот этим состоянием. Надо себя любить. Я просто скажу пару слов на поводу этой темы, о которой я не люблю говорить. Честно, я была в терапии, я занималась с психологом и так далее. Я не пришла к психологу с запросом ''помогите мне развестись'' или там что-то. А я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии. Вопрос был: ''Что мне делать? ''» — вспомнила Алсу.


Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)

Слухи о новом романе Алсу


Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский недавно заявил, что у Алсу уже есть новый избранник.

Правозащитник отметил, что не следит за личной жизнью Алсу, но ему якобы рассказали, кто стал её новым партнером.

«Мне говорят, что она с ним встречается и даже живет вместе. Я не знаю, насколько это серьезно, но звучит одно и то же имя. Это информация, которую мне передали, я не утверждаю, что видел их вместе», — поделился юрист с Марией Раппопорт в программе «Завтрак со звездой».

Марии удалось уговорить Добровинского назвать имя возлюбленного Алсу, но его фамилию «запикали» при монтаже. Реакция ведущей была явно шокированной: «Что? Нет, я не верю». Вскоре после выхода шоу в Сети, Алсу опубликовала этот фрагмент в своём блоге и потребовала от юриста раскрыть фамилию человека, с которым, по его мнению, она встречается.
«Пожалуйста, выдайте нам версию, где не ''запикано''», — написала артистка.

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Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена
09 января 2025, 05:35

Константин Кольцов (Фото: соцсети)

В марте 2024 года СМИ писали о загадочной смерти тренера и хоккеиста Константина Кольцова, которая потрясла общественность. Тело спортсмена нашли под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Что стало причиной кончины Кольцова и как это связано с его личной жизнью читайте в этом материале.

Смерть Кольцова


О гибели спортсмена стало известно 19 марта после соответствующей публикации хоккейного клуба «Салават Юлаев». Кольцов был помощником тренера команды, а также выигрывал с ней чемпионат России и кубок Гагарина. Изначально сообщалось об оторвавшемся тромбе, однако вскоре клуб опроверг это заявление.

Как пишет «Пятый канал», позднее выяснилось, что началось расследование по причине самоубийства Кольцова. По словам детектива полиции Майами Аргемиса Колома, следов насильственной смерти на теле хоккеиста не нашли.

Бывшая супруга Юлия не поверила в версию с суицидом и сказала, что это могла быть непреднамеренная смерть. Свою догадку она объяснила забронированными апартаментами в ином месте, а также оплаченными покупками, доставка которых ожидалась. В номере спортсмена нашли пустые бутылки из под спиртного, поэтому Юлия предположила, что муж находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — сказала Юлия.

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Проблемы в отношениях с Ариной Соболенко


Тренера Константина говорили о проблемах в его личной жизни. В частности это касалось второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко, с которой хоккеист был в отношениях последние годы. Как оказалось, перед смертью спортсмен расстался с девушкой. Об этом в соцсетях написала сама Соболенко.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — поделилась теннисистка.

За две недели до трагедии пара еще состояла в отношениях. Об этом говорит пост Константина, в котором он поздравлял Арину с 8 марта и признавался в любви. После смерти хоккеиста начали появляться версии о том, что спортсмен решил покончить с собой из-за расставания с Соболенко. Из-за этого в сторону последней обрушилась волна критики.

Расставание с бывшей женой из-за новой избранницы



Бывшая супруга Юлия на фоне хейта вступилась за Арину, хотя отношения между ними не всегда были доброжелательными. Дело в том, что Константин развелся с женой как раз из-за начавшегося романа с теннисисткой. Тогда Юлия опубликовала такой пост в соцсетях:

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия отметив Соболенко.

Несмотря на это, вскоре отношения между девушками наладились. Юлия говорила, что Арина хорошо относится к ее детям, а пост она опубликовала из-за обиды.

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Скончался французский актёр Бенуа Аллеман
08 января 2025, 22:37

Фото: iStock/ SergeyPankratov

5 января скончался французский актёр Бенуа Аллеман, озвучивавший Моргана Фримана. Ему было 82 года. Некролог появился в Allocine.
Сообщение о смерти артиста подтвердил друг Аллемана.

Фильмография Бенуа Аллемана насчитывает сотни картин. Ещё мужчина озвучивал рекламу и видеоигры.

Бенуа Аллеман начал свою сценическую карьеру в 16 лет. На экране он стал появляться в середине 1960-х годов. В числе его работ «Сон в летнюю ночь» 1969-го, «Фигаро здесь, Фигаро там», «Мария-Антуанетта» 1975-го, «Комиссар Мулен», сиквел «Пришельцев» с Жаном Рено, «Офицер и шпион» Полански, «Русский дядюшка».

Ранее сообщалось, что скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов. Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.

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#актёр
#режиссёр
#смерть
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Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»
08 января 2025, 20:58

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактёров США (SAG) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщается на сайте Гильдии.
Отмечается, что на эту награду в категории «Лучший актёрский состав» также претендуют фильмы «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Напомним, что в мае 2024 года фильм «Анора» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 77-ом Каннском кинофестивале. За роль в фильме Борисова номинировали на премию «Золотой глобус». Также некоторые критики убеждены, что российский актёр может рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».

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Увела лудомана из семьи и поплатилась: пикантные подробности неудачных браков актрисы Ларисы Удовиченко
08 января 2025, 20:18

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Народная артистка России Лариса Удовиченко за свою профессиональную карьеру снялась более чем в 120 фильмах. Поклонники её знают благодаря роли Маньки Облигации из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Несмотря на успех в карьере, в любви артистке совершенно не везло. Удовиченко три раза выходила замуж, но ни с одним мужчиной у нее не удалось создать крепкую семью. Один брак оказался фиктивным, а в другом актрисе приходилось иметь дело с коллекторами из-за долгов супруга.

Почему так сложилась жизнь Удовиченко — подробнее читайте в материале «Радио 1».

Фиктивный брак


Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля в 1955 году в Вене. Отец актрисы был военным медиком, из-за этого семье часто приходилось менять переезжать. Юность будущей артистки прошла в Одессе.

Удовиченко дебютировала в кино ещё до института, в 15 лет. В девятом классе Лариса начала заниматься в народной студии киноактера при Одесской киностудии.

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Тогда на неё обратил внимание режиссёр Александр Павловский, и дал артистке роль в короткометражке «Счастливый Кукушкин».

После выпуска из школы Лариса Удовиченко уехала в Москву, там она поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

После окончания обучения выпускникам предстояло распределение. Чтобы остаться в столице Удовиченко была нужна московская прописка. Из-за этого был весьма распространен фиктивный брак.

«В Советском Союзе люди, которые не родились в Москве, не имели права жить в столице. Неважно, сколь они были популярны, известны. Если у тебя нет московской прописки, иди, пожалуйста, живи в крайнем случае в Долгопрудном или в Мытищах, а в Москве — нет. Для того чтобы получить московскую прописку, все люди вступали в фиктивные браки», — уточнил кинокритик Сергей Лаврентьев в интервью телеканалу «Москва Доверие».

Прибегнуть в фиктивному браку Ларисе предложили ещё в институте.

«Когда шло распределение, меня спросили: «А что у вас с пропиской, будет ли?» Я отважно ответила: «Конечно!» Не представляя, каким образом. Но мне устроили фиктивный брак с одним молодым человеком», — рассказала актриса в одной из бесед с журналистами.

Удовиченко предложила заключить брак режиссёру Александру Панкратову-Белому. Но, как выяснилось, для него всё тогда было серьезно. И он полагал, что брак будет настоящим и искренним.

«Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? Ларисе нужна была только прописка, чтобы задержаться в Москве. У нас все было, мы жили вместе», — поделился Панкратов-Белый во время программы на одном из федеральных каналов.

Но в результате союз продлился лишь несколько дней, так как ничего из этой затеи не получилось. В столице Удовиченко задержалась сначала благодаря родным, которые прописали её к себе на время съёмок.

Лариса не особо любила вспоминать о своих браках, в особенности о первом. Если и упоминала, то между словом, без деталей. Она отмечала, что это всё случилось давно, и сейчас нет причин ворошить прошлое.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Шахвердиев)

Второй брак Удовиченко


Уже второй союз Удовиченко был по любви. Через некоторое время после первого развода, актриса заключила брак с режиссёром Андреем Эшпаем. Мужчина привлёк ее своим умом и талантом — эти качества она всегда считала самыми важными.

Ещё артистка высоко ценила чувство юмора, а высокую привлекательность она не считала каким-то главным параметром, ведь для каждого это субъективная вещь.

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Пара не просуществовала долго. В то время Лариса была на пике своей карьеры. У девушки всегда было много поклонников. Часть из них поражала своей настойчивостью.

Эшпая не устраивало, что на его супругу заглядываются, из-за чего тот испытывал сильную ревность. Это приводило к скандалам, которые послужили причиной для развода.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Люблю ее, хочу жениться»


Некоторое одержимые мужчины сильно пугали Ларису. Она вспоминала, как поклонники осыпали её письмами, часть она хранила как память. Но иные пугали своей одержимостью.

«Помню, один человек все писал из тюрьмы, и продолжалось это довольно долго. Однажды раздается звонок в мою квартиру. Открываю, на пороге стоит незнакомый мужчина, улыбается. «Вот, — говорит, — отмотал я свой срок и приехал». А я дома одна с маленькой дочкой».

В ужасе захлопнула дверь, он давай колотить: «Откройте, откройте, все равно войду!». Маша плачет, надрывается. Я к телефону, вызвала милицию. Они приехали, скрутили ему руки, позвонили мне, я вышла.

Спрашивают: «Вы знаете этого человека?» — «Нет, не знаю». К нему: «Зачем вы сюда пришли?» И он отвечает: «Люблю ее, хочу жениться». Они его увезли», — поделилась актриса во время одной из бесед с журналистами.

Потом сотрудники правоохранительных органов опять позвонили Ларисе и рассказали, кем был этот мужчина. Выяснилось, что он стоял на учёте в психиатрическом диспансере, а адрес узнал в бюро.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю»


Третьим супругом Удовиченко был бизнесмен Геннадий Болгарин. Они познакомились на светском мероприятии и сразу понравились друг другу.

Болгарин стал проявлять активные знаки внимания, но Лариса держала себя в руках. Она знала, что у Геннадия уже была семья, в которой воспитывался его 13-летний сын. В результате Удовиченко не могла долго скрывать свой интерес и пара начала тайно встречаться.

Однако держать роман в секрете было тяжелее с каждым днем. Через некоторое время об их связи узнала и жена Болгарина. Супруга бизнесмена скандалила с ним, то уходила от него, то вновь мирилась. Но при этом о расторжении брака никто не говорил, а Ларисе все больше начинала надоедать неопределенность.

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Артистка потребовала, чтобы возлюбленный сделал свой выбор. Лариса оставила ему записку, в которой было сказано, что девушка беременна от него. После этого Болгарин окончательно разошелся с супругой и женился на актрисе.

Потом у влюблённых родилась дочь Мария. Через некоторое время Лариса узнала, что бизнесмен страдал от лудомании.

В казино Болгарин проигрывал баснословные суммы и влезал в долги, чтобы расплатиться. А после было необходимо скрываться от кредиторов за границей. При этом к Ларисе приходили неизвестные ей люди и передавали, сколько денег должен её супруг.

Для Удовиченко это оказалось страшным ударом. Она решила незамедлительно развестись с Болгариным.

«Это просто самозащита организма. Чтобы не разъедалось сердце. Так диктует мне мое «я». Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу. Это даже не от меня зависит, просто свойство психики, родилась я такой», — отмечала Лариса.

Актриса отправила ребёнка к родным в другой город и сменила дома дверной замок. Она связалась с супругом и запретила возвращаться обратно, а брак был расторгнут без его присутствия.

С того времени Лариса больше не задумывалась о новом замужестве. Внимание со стороны мужского пола её даже раздражало.

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Депутат с внушительным состоянием, наркотики и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского
08 января 2025, 18:24

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Фамилия Боярский сразу ассоциируется с образом знаменитого «гасконца» из советского кино. Второй ассоциацией часто становится его дочь Елизавета, которая, несмотря на свои скромные актерские способности, продолжает сниматься в фильмах.
Тем не менее, о Сергее Михайловиче, сыне знаменитого актера, известно значительно меньше. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».

Внушительное состояние

Знакомые с историей семьи Боярских, безусловно, слышали о Сергее Михайловиче, который, как утверждают, обладает внушительным состоянием.

В 2018 году он активно поддерживал пенсионную реформу и запомнился своими нестандартными инициативами.

Сергей Михайлович изначально стремился повторить успех своего знаменитого отца: он пробовал себя в роли певца, писал песни для своей группы и даже экспериментировал с актерским мастерством. Однако особых успехов в этом направлении не добился. В конечном итоге он выбрал путь политики, где ему удалось достичь значительных высот.

В молодости отец привел Сергея на передачу «Музыкальный ринг», именно тогда он осознал, что пение — это не его призвание. Молодой человек испытывал дискомфорт под яркими софитами и вниманием зрителей, считая, что такая обстановка не соответствует его увлечению классической музыкой.

Фото: istockphoto/anyaberkut

Звездная семья

Сергей — яркий пример ребенка из звездной семьи, где внимание к его личности было неизбежным. Из-за постоянной занятости отца, его воспитанием в основном занимались мама и бабушки, которые, конечно же, не скупились на заботу и баловство, исполняя все его желания. Отец, хотя и был строгим, редко прибегал к наказаниям, что создавало особую атмосферу в семье.

Однако в подростковом возрасте Сергей стал замкнутым и перестал делиться своими переживаниями с родителями. Это поведение — не редкость для детей знаменитостей, и, возможно, это плата за известность их родителей.

Сам Сергей не раз признавался, что из-за фамилии часто оказывался в центре внимания, причем не всегда в положительном свете. В детстве его обвиняли в поступках других ребят, делалось это из-за его фамилии, которая известна всем. Интересно, что в детстве у Сергея появилось прозвище «Биба», старые друзья до сих пор обращаются к нему именно так.

Мечты о беззаботной жизни

С ранних лет Сергей мечтал о простой и беззаботной жизни: проводить время с друзьями, играя в футбол на дворовых площадках, посещать спортивные секции по боксу или плаванию и увлекаться моделированием.

Однако реальность оказалась иной — вместо этого ему приходилось погружаться в мир классической музыки, что лишало его многих радостей детства. В конечном итоге он решил оставить музыкальную школу в седьмом классе.

Фото: istockphoto/Oksana Muzykantova

Спустя годы Сергей все же нашел возможность выразить благодарность родителям за полученное образование. Время, проведенное в музыкальной школе, впоследствии оказалось полезным, так как оно дало ему возможность легко осваивать новые инструменты.

Несмотря на это, младший Боярский не разделяет страсти отца к футболу, его сердце принадлежит рок-музыке. Он с глубоким уважением относится к творчеству своего знаменитого родителя, хотя их упрямство часто приводит к спорам. В его плейлисте можно найти такие группы, как Aerosmith и Limp Bizkit.

Вредные привычки

Сергей отмечает, что ему удалось избежать вредных привычек, присущих «золотой молодежи», в частности, употребления наркотиков, хотя многие из его знакомых не смогли устоять перед этим искушением.

Он сам предпочитал более традиционные способы расслабления, такие как пиво и водка. В юности он часто проводил время с друзьями на даче, где они выпивали, слушали музыку и занимались тем же, чем и миллионы их сверстников.

С течением времени Сергей начал осмысливать свой жизненный путь и стремиться к независимости. Ему было важно, чтобы его воспринимали как индивидуальность, а не только как «сына Боярского». Он размышлял о самостоятельности и даже делился своими успехами в строительной отрасли. Однако жизнь внесла свои изменения.

Связь с Ксенией Собчак

Сегодняшний депутат с легкой улыбкой вспоминает слухи о предполагаемой романтической связи с Ксенией Собчак, которые когда-то активно муссировались в прессе.

На самом деле, их отношения были гораздо более невинными: они росли в одном доме и дружили с детства. В юные годы, когда их знаменитые родители собирались за праздничным столом, они даже делили одну кровать. Однако после переезда в Москву их общение практически прекратилось, воспоминания о беззаботных детских днях остались лишь в прошлом.

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верность и постоянство

Сергей Михайлович, в отличие от многих своих сверстников, выросших в семьях знаменитостей, демонстрирует удивительную верность и постоянство. Он сделал выбор в пользу семейных ценностей, женившись в 18 лет на своей однокласснице. С тех пор они вместе уже 26 лет. Младший Боярский с гордостью называет себя образцовым семьянином, надежным и преданным супругом.

Сам Сергей описывает себя как «сложного» и «необычного» человека, в котором гармонично переплетаются мягкость и спокойствие, унаследованные от матери, с решительностью и независимостью, привитыми отцом. Он также отмечает, что его реакции могут быть «неожиданными» и «энергичными».

Кроме того, Сергей открыто признает, что, как и его отец, он высоко ценит хорошие напитки в приятной компании, музыку, чувство юмора и быструю езду на автомобиле.

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Настоящий миллиардер

Сергей Боярский, по данным журналистов, сегодня является не просто успешным бизнесменом, а настоящим миллиардером, чьи ежегодные доходы вызывают восхищение и зависть. В его собственности находятся доли в пяти квартирах в Санкт-Петербурге, а также просторная государственная квартира площадью 178 квадратных метров — хотя, судя по его финансовым возможностям, он мог бы обойтись и без нее.

Достижения Сергея Михайловича впечатляют: он не только депутат Государственной думы от правящей партии, но и первый заместитель председателя Комитета по информационной политике. Кроме того, он является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и секретарем регионального отделения этой партии в Санкт-Петербурге.

С сентября 2016 года на пиджаке Сергея Михайловича красуется депутатский значок. Он впервые громко заявил о себе, когда решительно раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, жаловавшихся на снижение доходов во время пандемии и требовавших государственной поддержки.

Отец Сергея также выразил поддержку своему сыну, заявив, что предпочел бы стать таксистом, чем принимать помощь от государства. На это актер Станислав Садальский, славящийся своей откровенностью, с сарказмом заметил, что Боярскому легко говорить так, ведь благодаря своим связям в Санкт-Петербурге он смог удачно устроить сына, который стал миллиардером и теперь обеспечивает отцу комфортную жизнь.

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Без поддержки своего знаменитого отца

Сын знаменитого актера стал депутатом Госдумы РФ, однако его путь к этому креслу вызывает много вопросов. До назначения он работал консультантом у главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», хотя до этого не имел опыта на телевидении. Несмотря на значительное увеличение бюджета канала, его рейтинги оставались крайне низкими, что ставит под сомнение качество работы.

По данным декларации за 2018 год, Боярский владел семью квартирами общей площадью 1500 квадратных метров, а его доход составил почти 19 миллионов рублей. Его жена Екатерина также имеет недвижимость. Помимо этого, несколько объектов зарегистрированы на их дочерей. Боярский известен своей страстью к роскошным автомобилям и предпочитает Lexus и Porsche, а жена владеет Mercedes-Benz GL-класса.

Фото: istockphoto/NiseriN

Критики утверждают, что достижения Боярского-младшего обусловлены влиянием его отца и связями, наработанными в период руководства телеканалом. Его финансовое состояние в 2015 году превышало 4 миллиарда рублей, что обеспечивало ему место в списке российских миллиардеров. После избрания депутатом он передал управление своими активами маме и стал избегать обсуждения своих доходов.

Боярский не раз становился объектом скандалов. Его провокационные высказывания о пенсионной реформе 2018 года вызвали общественное возмущение. Кроме того, выяснилось, что компании, связанные с ним, были оштрафованы за неуплату взносов, а сам он имел налоговые задолженности, которые объяснил «ошибками».

Не останавливаясь на достигнутом, Боярский предложил законопроект о штрафах за нежелательный контент в соцсетях и выступал за запрет нецензурной лексики в интернете. Вопрос остается открытым: смог бы он занять свое место в Госдуме без поддержки своего знаменитого отца?

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Постковидная депрессия и визуальные галлюцинации: Что на самом деле привело к самоубийству мужа певицы Натали
08 января 2025, 16:33

Наталья Рудина (Фото: соцсети)

Исполнительница известных хитов «Ветер с моря дул» и «О Боже, какой мужчина!» Натали всегда подчеркивала, что за большую часть своего успеха она обязана любимому мужу — Александру Рудину.
Этот талантливый продюсер не только помогал ей строить карьеру, но и оказывал поддержку в самых разных жизненных ситуациях. На протяжении более 30 лет их совместная жизнь казалась настоящей сказкой, наполненной любовью и взаимопониманием. Однако в 2023 году эта идиллия трагически оборвалась.

Лишь спустя полтора года после той роковой даты Натали решилась поделиться подробностями произошедшего и теми обстоятельствами, которые привели к этому горькому финалу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Натали: Музыкальный путь к мечте и поиски истинной любви

Наталья всегда привлекала внимание окружающих. В школьные годы она была не просто любимицей одноклассников, но и неофициальным лидером, благодаря своей открытости и искренности.

Учителя души не чаяли в этой старательной ученице, которая с радостью участвовала во всех творческих конкурсах и концертах. Искусство стало для нее настоящей страстью с раннего возраста. Родители, после долгих уговоров, записали Наташу в музыкальную школу, это решение стало знаковым в ее жизни.

К подростковому возрасту Наталья самостоятельно освоила игру на гитаре и начала писать собственные песни. В тринадцать лет она написала свой главный хит «Ветер с моря дул», который впоследствии принес ей популярность. Тогда, в юности, будущая артистка мечтала о крепкой семье и любящем муже, но среди сверстников ей не удавалось найти единомышленников.

Знакомство с Рудиным

В семнадцать лет, когда Наталья уже начала терять надежду на встречу с истинной любовью, её жизнь неожиданно изменилась.

На городском фестивале её талант заметил начинающий продюсер Александр Рудин. В отличие от многих других поклонников, которые осыпали певицу комплиментами, он решил привлечь её внимание деловым предложением: пригласил записать несколько песен в студии.

Это стало началом их творческого сотрудничества, которое вскоре переросло в романтические чувства. Постоянное общение и близость — они жили на одной улице — лишь усилили их связь.

Фото: istockphoto/Birdland

Однако на тот момент за сердце Натальи боролся ещё один молодой человек. Не в силах выбрать между двумя претендентами, певица решила проверить свои чувства, отправившись в отпуск. Вернувшись, она объявила Александру о своём намерении расстаться. Вместо того чтобы устраивать скандал, Рудин спокойно отпустил Наталью, надеясь, что это принесёт ей счастье. Этот жест тронул певицу до глубины души: она не только осталась с Александром, но и вскоре вышла за него замуж, хотя на момент свадьбы ей было всего семнадцать лет.

Для заключения брака Наталье пришлось прибегнуть к обману — подделать справку о беременности. Позже она не раз сожалела о своём решении, считая, что именно этот обман стал причиной её долгих страданий с попытками стать матерью. После нескольких выкидышей артистка начала бояться, что никогда не сможет иметь детей.

Путь Натальи от педагогики к материнству

Наталья долгое время мечтала связать свою жизнь с педагогикой и даже получила соответствующее образование. Однако судьба распорядилась иначе: наибольшего успеха она добилась в качестве певицы. Её муж стал не только верным спутником, но и надежной опорой в её творческой карьере. Вместе они записали два кассетных альбома, но вскоре осознали, что в родном Дзержинске добиться известности невозможно. Так возникло решение о переезде в Москву.

К счастью, именно тогда Александр вышел на столичного продюсера Валерия Иванова и отправил ему записи с музыкой Натальи. Иванов согласился помочь начинающей певице. В 1994 году Натали выпустила свой первый сольный альбом. Этот шаг принес ей некоторую известность в узких кругах и открыл двери для выступлений на разогреве у более опытных исполнителей. Однако настоящая популярность пришла к Наталье с выпуском песни «Ветер с моря дул», которая стала настоящим хитом.

Следующие годы карьера певицы оставалась относительно стабильной: новых хитов не появлялось, но слушатели продолжали любить её творчество. Тем не менее, тревогу вызывала личная жизнь артистки. Несмотря на все усилия, Наталья не могла стать матерью. Александр никогда не давил на супругу и не требовал детей, но сама певица мечтала о материнстве. После нескольких выкидышей, когда надежда начала угасать, в 2001 году на свет появился их сын Арсений.

Фото: istockphoto/oatawa

Многодетный отец

По словам Натальи, Александр и не предполагал, что станет многодетным отцом, ведь в его семье он был единственным ребенком.

Однако спустя девять лет после рождения первого сына, певица подарила ему еще одного наследника — Анатолия, а через семь лет на свет появился и Евгений. В это время карьера Натали стремительно развивалась: после выхода хита «О Боже, какой мужчина!» в 2012 году последовали успешные коллаборации с другими звездами, множество выступлений и приглашений на телевидение. Не обошлось и без новых музыкальных шедевров, таких как «Николай» и «А ты такой».

Певица Натали и ее супруг Александр Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Несмотря на заботу о троих детях и успешную карьеру, Наталья самостоятельно справлялась с домашними делами и считала свою семью источником счастья. Однако с началом пандемии COVID-19 её жизнь начала рушиться, как карточный домик.

Визуальные галлюцинации

С началом пандемии коронавируса семья Рудиных предприняла все возможные меры для защиты от болезни. Однако, несмотря на усилия, вирус не пощадил их: сначала заболел Александр, затем Наталья и, наконец, их младший сын Женя. Высокая температура держалась несколько дней, но это оказалась лишь предвестником более серьезных проблем. После выздоровления семья отправилась в отпуск, но радость путешествия была омрачена трагической новостью — смертью дяди Александра.

Эта утрата стала катализатором изменений в поведении продюсера. Наталья заметила, что муж стал другим, и списывала его изменения на стресс и горе. Однако, когда улучшения не последовало, супруги обратились к врачам. Александру диагностировали постковидную депрессию и назначили медикаменты, но они не принесли облегчения.

Состояние Александра ухудшалось: ему начали мерещиться звуки, а вскоре появились и визуальные галлюцинации. Это привело к необходимости госпитализации в психиатрическую клинику. Позже врачи поставили новый диагноз — органическая депрессия. Несмотря на то что большую часть времени Александр оставался в здравом уме, Наталья и сыновья надеялись на его скорое восстановление.

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Роковой день

27 июля 2023 года стал роковым днем: Александр вышел на прогулку по совету врачей и решил навестить сына, живущего на верхнем этаже, но домой так и не вернулся. Позже Наталья подтвердила — ее супруг совершил самоубийство.

Последней каплей для Александра могла стать недавняя смерть его отца, произошедшая всего за две недели до трагедии. Он неоднократно делился с Натальей своими мыслями, что не хочет жить. Параллельно его мучили панические атаки и бессонница, что привело к серьезным последствиям для здоровья.

Тяжелый удар

Трагедия стала тяжелым ударом для Натальи, но она старается вернуться к прежнему ритму жизни — именно этого хотел Александр, который незадолго до своей смерти просил её не прекращать карьеру.

Чтобы справиться с утратой, Наталья проводит больше времени с детьми и регулярно гуляет на свежем воздухе. Раз в неделю она посещает психолога. Спокойствие и смирение ей приносит лишь мысль, что теперь Рудин освободился от «плена», в который его заключила болезнь после COVID-19.

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Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
08 января 2025, 16:26

Земфира Рамазанова* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Иноагент Земфира* воздержалась от каких-либо политических высказываний во время концерта в Дубае. Это могло стоить ей отмены выступления, штрафа и последующего запрета на въезд в Объединённые Арабские Эмираты.
Певица выступила вчера, 7 января, в концертном зале Coca-Cola Arena, передаёт телеграм-канал Mash. И на удивление вышло скромно и ровно: никаких привычных жёлто-синих флагов, плакатов, вызывающего общения и политических лозунгов. Певица ограничилась лаконичным приветствием, поздравлением с Новым годом и Рождеством, а также аккуратной, политкорректной и выдержанной строчкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран, до чего же хорошо. Дальше начала петь.

Как рассказали Mash источники из окружения организаторов выступления, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили: напомнили о случаях Галкина* и Сердючки, пригрозили санкциями и проблемами со въездом в страну и штрафом. Зрителям запретили приносить флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких выкриков и провокаций. Охрана внимательно работала и наблюдала за происходящим во время всего мероприятия, поэтому всё прошло как по маслу и без эксцессов.

Ранее из-за похожих политических ужимок иноагента Галкина* оштрафовали на 100 тысяч дирхам. Иноагент Оксимирон* попал под проверку, а Сердючке и вовсе закрыли въезд в страну.

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* Признан(а) иноагентом в РФ
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