Поднимал руку на Ходченкову и завел роман с женой Костомарова: женщины Владимира Яглыча и почему теперь его не снимают в кино

Ушедший 2024 год запомнился множеством громких разводов, среди которых оказался и разрыв между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Пара рассталась после 18 лет совместной жизни. Позже Алсу призналась, что вышла замуж слишком рано и была сильно финансово зависима от своего теперь уже бывшего мужа. О чем еще рассказала певица и как она жила в браке читайте в материале «Радио 1».