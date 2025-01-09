Поднимал руку на Ходченкову и завел роман с женой Костомарова: женщины Владимира Яглыча и почему теперь его не снимают в кино

Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Владимир Яглыч снялся более чем в 80 проектах, однако популярен стал после роли в фильме «Мы из будущего». Он мечтал построить карьеру в Голливуде, но сделал выбор в пользу семьи, однако и на родине все реже стал появляться в популярных фильмах. Как сейчас живет Яглыч и куда он делся с экранов телевизоров, рассказывает «Радио 1».
Не собирался становиться актером
Владимир родился в Москве 14 января 1983 года. Отец был офицером, а мама — домохозяйкой. В детстве и юности он любил заниматься спортом, хотел стать летчиком, а уже в старших классах задумался о юриспруденции.
«Я был довольно послушным мальчиком, по крайней мере мне так казалось. Занимался спортом, учился. А летом уезжал к бабушке. Мечтал стать космонавтом, как и большинство тогдашних пацанов. Потом, когда подрос немного, возникли мысли о военной карьере. А вот о карьере актерской и не думал. Само получилось», — рассказал Яглыч в беседе с изданием «Труд».
В творческую сферу молодого человека привела сама судьба. Он был влюблен в девушку, которая поступала в театральный институт имени Бориса Щукина. Яглыч решил поступать с ней. Тогда его возлюбленная так и не доучилась, а вот Владимир стал одним из самых перспективных выпускников творческих вузов Москвы.
«В детстве я не думал, что стану актером. Я учился в русско-американской школе, в юридическом классе. Наверное, мог построить карьеру юриста, но в какой-то момент мне стало жутко скучно. А актерская профессия всегда дает приток свежей крови, эмоций, интересных людей», — как-то рассказал актер в интервью порталу HELLO!
Впервые Яглыч снялся в боевике «Антикиллер-2». После появлялся в популярных на тот момент сериалах «Солдаты», «Не родись красивой» и «Две судьбы». Однако настоящая популярность к нему пришла после роли в фильме «Мы из будущего». После он снялся в фильмах «Воин», «Экипаж», «Должок» и «Один вдох». Артист также сыграл роль князя Григория Потемкина в историческом сериале о российской императрице Екатерине II «Екатерина. Взлет».Он также принимал участие в разных телевизионных шоу.
Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Роман с женой Костомарова и другие женщины Яглыча
Владимир пользовался большим успехом среди женщин. Во время учебы он встречался с Анной Казючиц и Светланой Ходченковой. Их роман начался еще во время съемок фильма «Тихий московский дворик». Через два года, в 2005 году, влюбленные поженились. Брак счастья не принес. Супруги часто расходились, но сходились вновь. Спустя пять лет, в 20011 году, они развелись. Яглыч тогда рассказал, что решение было принято совместно. По его словам, они оба устали работать над отношениями, что привело к развалу союза. Ходили слухи, что Владимир поднимал на Светлану руку, однако актер эти сведения опровергал.
Кроме того, поговаривали, что Яглыч тогда влюбился в актрису Анну Старшенбаум. Но девушка заявила, что это всего лишь вымысел.
В 2013 году общественность всколыхнула весть о романе Яглыча со спортсменкой Оксаной Домниной. Слухи появились во время их участия в шоу «Ледниковый период». Предполагалось, что их дружеские отношения переросли в любовные, и именно из-за этого Домнина ушла от фигуриста Романа Костомарова. Говорили, что Яглыч даже познакомил возлюбленную с мамой, а она его — с дочерью, рожденной от Костомарова. Однако спустя некоторое время женщина вернулась к Роману, после чего пара официально зарегистрировала брак.
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Сам Яглыч говорил, что испытывал к Домниной искренние чувства.
«Я был искренен в своих чувствах. Это не был пиар-ход. Просто все как-то так получилось. Наверное, это история для мыльной оперы, которую показывают в середине дня для домохозяек. Все закончилось. Тема закрыта», — так Яглыч прокомментировал отношения с Домниной в интервью порталу HELLO!
На сегодняшний день Владимир женат на актрисе Антонине Паперной. Они начали встречаться в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь, а еще через три года – сын.
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Хотел построить карьеру за границей
Яглыч не скрывал того, что хотел бы отправиться в Голливуд и обрести популярность за границей. Однако со временем сделал выбор в пользу своей семьи. Однажды он признался, что о карьере за границей можно лишь красиво мечтать, однако реальность складывается иначе.
Актер также рассказал, что не готов потерять еще 10 лет на то, чтобы добиться того уровня, на котором он находится в России.
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Перспективы Яглыча в России
В последнее время Владимир редко появляется в популярных кинокартинах. Кинокритик Роман Григорьев предполагает, что актер, вероятно, не видит интересных проектов для себя. Однако, по его словам, Яглыч, обладающий харизматичной мужской натурой, найдет свое место, так как в России дефицит актеров
При этом в 2024 году Владимир снялся в фильмах «Конец Славы», «Любви не бывает?» и «Совсем оШАЛЕли!». Также он исполнил главную роль в картине «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой и «Яга на вашу голову», которые еще не вышли.
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