«Таскалась за Глушко»: как любовница Тарзана «утерла нос» Наташе Королевой после скандала с изменой и где она сейчас

Наташа Королева и Сергей Гушко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В свое время история бурной любви Сергея Глушко и Анастасии Шульженко привлекла внимание всей России. Стриптизер начал отношения с рыжей красавицей, будучи в браке с Наташей Королевой. Что сейчас происходит в жизни знаменитого семейства и как живет любовница Тарзана после скандального романа расскажет «Радио 1».
Измена Тарзана Королевой
История с изменой Тарзана Наташе Королевой могла бы остаться в тени, если бы не случайно попавшее в прессу видео. В один из роковых дней в СМИ утекли кадры интимных встреч Сергея Глушко с рыжеволосой дамой. На кадрах запечатлена рыжая красавица, которая буквально вилась вокруг харизматичного артиста. Одной из первых о романе мужа узнала его супруга, певица Наташа Королева. Хотя она уже привыкла к тому, что Сергей часто флиртует на сцене, известие о его измене стало для неё настоящим ударом.
Признания любовницы
Сначала Наташа не могла поверить, что Глушко способен на такое предательство, потом пыталась убедить всех, что это всего лишь театральный трюк. Тем временем Анастасия Шульженко, на тот момент актриса с несколькими ролями за плечами, стала частой гостьей на отечественных ток-шоу. С экранов телевизоров она откровенно делилась подробностями их отношений, рассказывая о том, как Сергей ухаживал за ней и как они встретились.
По словам Шульженко, первая встреча будущих любовников состоялась еще в 2019 году. Устав от безделья, она согласилась на предложение подруги посетить эротическое шоу, и вскоре настолько увлеклась выступлением Тарзана, что смогла пробраться к нему в гримерку. Неловкая беседа быстро переросла в совместный вечер, а затем и в ночь. Анастасия утверждает, что Тарзан пригласил ее к себе домой, сообщив, что Наташа Королева с их сыном Архипом отдыхает на даче. Она признается, что они занялись сексом в ночь их знакомства.
«Мы с Сережей вместе полтора года. Да, признаю, я мечтала о том, чтобы он ушел от жены. Но кто не мечтает об этом, когда есть чувства?» — утверждала она.
Однако история могла бы закончиться на этом, если бы не одно «но»: любовница Тарзана шокировала всех новостью о своей беременности. По словам Шульженко, в ту судьбоносную ночь, охваченный страстью, её возлюбленный, похоже, забыл о средствах защиты. Анастасия не планировала делать аборт и собиралась оставить ребенка. Она уже тогда настаивала на том, чтобы Глушко регулярно перечислял алименты на содержание малыша, поскольку намеревалась воспитывать его самостоятельно.
Раскаяние Тарзана в измене
Сам Тарзан после скандальных заявлений любовницы сначала опубликовал гневный пост, в котором сообщил о намерении подать в суд на все СМИ, раскрывшие и растиражировавшие эту историю. Он надеялся, что угрозы и заявления помогут ему сдержать натиск журналистов, стремящихся узнать все интимные подробности. Наташа Королева решила действовать иначе. Сначала она выложила видео, на котором они с мужем исполняют дуэтом песню «Точь-в-точь», сопроводив его признанием в любви: «Сила любви может преодолеть любые преграды!».
Позже её аккаунт пополнился совместными фотографиями с отдыха в Турции и откровенными видео, на которых Глушко обнимает жену, словно ничего не произошло. Многие думали, что на этом всё закончится, но ошибались. Не выдержав давления, Глушко опубликовал в социальных сетях видео, в котором открыл всю правду и признался в измене.
«Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, человек, похожий на меня, или что-то еще. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой, и больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь», — предупредил Глушко.
Обвинения в краже
Анастасии Шульженко (Фото: соцсети)
В это время в СМИ появилась информация о предполагаемой краже украшений Наташи Королевой. В преступлении семейство поспешило обвинить любовницу Тарзана. Анастасия утверждала, что Наташа написала на неё заявление в полицию из ревности, так как давно знала о её отношениях с Глушко. Публичные разборки и обвинения довели Шульженко до истерики. Она обратилась в социальные сети с рыданиями, сообщив, что Королева и Глушко угрожают ей расправой, и ей пришлось искать адвоката для защиты.
«Я боюсь за свою жизнь. В наше время достаточно иметь определённые связи, чтобы обвинить человека. У этой пары явно есть знакомые и друзья, которые могут помочь им достичь своих целей. Вы понимаете, о чем я говорю... Я действительно имела интимные отношения с Серёжей. Я никогда не афишировала наши отношения и ничего от него не требовала», — клялась она.Чтобы окончательно «добить» соперницу, Королева устроила очную ставку и доказала, что Шульженко не беременна. Узнав об этом, Анастасия потеряла сознание за кулисами на съемках шоу и больше не смогла подняться. Поклонники пары Глушко и Королевой тогда разделились во мнениях: действительно ли произошедшая история была реальной, или это всего лишь спектакль, организованный для привлечения внимания.
Некоторые внимательные фанаты даже изучили фильмографию Анастасии Шульженко и нашли там лишь несколько незначительных ролей. Кроме того, согласно открытым источникам, она получила диплом актрисы, но так и не смогла устроиться по специальности, что могло стать причиной её согласия на участие в скандале за приличный гонорар.
Как сейчас живет Шульженко
Тем не менее, со временем Королева и Глушко уладили все конфликты, развод не состоялся, а Шульженко исчезла из общественного поля зрения. Однако спустя четыре года она вернулась, вновь заявив о себе в актерских кругах. Анастасия появилась на дне рождения Дианы Бичаровой, бывшей избранницы звезды «Солдат» Вячеслава Гришечкина.
По информации KP.RU, недавно Анастасия стала мамой — она родила дочь своему новому партнеру. Однако личность супруга и имя малышки остаются неизвестными. В социальных сетях пользователи поспешили поздравить Шульженко, и многие согласились с тем, что для неё не может быть лучшей судьбы.
«Тарзан новому мужу в подметки не годится», «Вот это облом для Глушко! Зажила без него лучше, чем могла бы с ним», «Хороша! Намного лучше выглядит, чем если бы за Глушко таскалась. Утерла нос Королевой», — пишут комментаторы.
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