«Таскалась за Глушко»: как любовница Тарзана «утерла нос» Наташе Королевой после скандала с изменой и где она сейчас

В свое время история бурной любви Сергея Глушко и Анастасии Шульженко привлекла внимание всей России. Стриптизер начал отношения с рыжей красавицей, будучи в браке с Наташей Королевой. Что сейчас происходит в жизни знаменитого семейства и как живет любовница Тарзана после скандального романа расскажет «Радио 1».