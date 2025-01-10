Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова

Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В 2019 году общественность с восторгом наблюдала за великолепной свадьбой 51-летнего экс-зятя Аллы Пугачевой и 18-летней жительницы маленького чеченского села. Скандально известный бизнесмен вступил в брак в шестой раз, выбрав юную красавицу. Родители девушки не возражали против ее союза с мужчиной, состояние которого составляет впечатляющие 900 миллионов долларов. На днях в социальных сетях появились редкие фотографии нынешней 23-летней жены Байсарова. Подробнее о новой избраннице бывшего мужа Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».
Неудачный брак с Орбакайте и сломанный из-за ревности нос
Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)
Руслан Байсаров впервые женился в начале 1990-х на модели Татьяне Ковтуновой. Через три года у них родилась дочь Камилла, но семейное счастье оказалось недолговечным, и брак распался. Позже судьба свела Руслана с Кристиной Орбакайте, дочерью Аллы Борисовны Пугачевой. Для Кристины Орбакайте Руслан Байсаров представлялся идеальным мужчиной: обаятельным, успешным, щедрым и воспитанным. К тому времени он уже накопил состояние в 200 миллионов долларов.
Хотя пара не зарегистрировала свой брак официально, они провели свадебный обряд в одной из мечетей Москвы, следуя мусульманским традициям. В конце 1990-х у них родился сын Дени. Однако вскоре после появления малыша Руслан начал проявлять свой кавказский темперамент. В 2000 году произошел один из самых громких конфликтов между ними. На презентации нового альбома Орбакайте в ночном клубе «Кристалл» Байсаров вошел с букетом цветов, в то время как Кристина общалась с другими артистами.
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Увидев ее рядом с танцором Василием Руткой, Руслан, возможно, воспринял это как флирт. Вспыхнув от ревности, он подошел к певице, грубо схватил ее за руку и увел в гримерку. Гости сначала не поняли, что происходит, и лишь потом осознали, что стали свидетелями семейной ссоры. Байсаров силой вывел Кристину из клуба и бросил ее в машину. Певица попыталась позвонить своей матери, чтобы рассказать о случившемся, но Руслан выбросил ее мобильный телефон в окно.
Когда они добрались до загородного дома, Кристина первым делом бросилась к стационарному телефону, чтобы связаться с матерью, но Байсаров оказался быстрее — он выдернул шнур. Оставшись без связи и помощи, она решила притвориться спящей. Когда он ненадолго вышел из комнаты, Кристина воспользовалась моментом: схватила его мобильный телефон, заперлась в ванной и попыталась вызвать помощь.
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Алла Пугачева вспоминала, как однажды обнаружила свою дочь Кристину в ужасном состоянии — избитой и в крови. Кристина лежала в постели с травмами, и мать, используя подручные средства, старалась помочь ей. Руслан Байсаров, пытаясь загладить свою вину, подарил Примадонне роскошную квартиру в Филипповском переулке площадью 500 квадратных метров. После этого Кристина два месяца оставалась дома, скрывая синяки и сломанный нос. Позже она решилась на ринопластику, чтобы исправить последствия травмы. Несмотря на то, что Орбакайте простила Байсарова, в 2003 году она решила уйти от него, узнав из прессы о его новой семье и ребенке.
Роман с другой женщиной, будучи в браке
Что касается личной жизни Руслана, то в 2003 году, будучи еще в отношениях с Кристиной, у него родился сын от модели Алины Цевиной, которая впоследствии стала его третьей женой. Однако их совместная жизнь оказалась недолгой: всего через полгода после рождения ребенка Руслан ушел к другой, на тот момент беременной женщине. Чтобы искупить свою вину перед Алиной, он купил ей квартиру в Москве. По чеченским традициям, его дети остались жить с отцом.
В 2005 году у Руслана родилась вторая дочь по имени Дали от девушки Юлии. В 2009 году, когда Руслану было 41 год, он женился на 17-летней Мадине Гайтаевой из своего родного села. Несмотря на то, что Мадина не планировала выходить замуж, ходили слухи о том, что Руслан буквально «похитил» её. Вскоре после свадьбы, на которой присутствовал Рамзан Кадыров, Мадина родила Байсарову двоих сыновей — Амина и Амира. В настоящее время семья живет на Рублевке.
Свадьба Байсарова и 18-летней чеченки
Аламат Байсарова (Фото: соцсети)
Руслан Байсаров, не разводясь с предыдущей супругой, женился в шестой раз на 18-летней Аламат. Она родом из города Шали и на момент знакомства с бизнесменом училась в университете, подрабатывая моделью. Говорят, что 51-летний Руслан встретил Аламат в интернете. Свадьба состоялась в Грозном накануне Нового 2019 года. Молодожены выбрали закрытую церемонию, пригласив только самых близких людей. Родители Аламат не возражали против ее брака с состоятельным мужчиной, чье состояние оценивается в 900 миллионов долларов.
Недавно в интернете появились редкие фотографии 23-летней жены Байсарова, на которых она запечатлена в черном струящемся наряде, полностью закрывающем плечи и ноги.
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