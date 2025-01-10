Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова

В 2019 году общественность с восторгом наблюдала за великолепной свадьбой 51-летнего экс-зятя Аллы Пугачевой и 18-летней жительницы маленького чеченского села. Скандально известный бизнесмен вступил в брак в шестой раз, выбрав юную красавицу. Родители девушки не возражали против ее союза с мужчиной, состояние которого составляет впечатляющие 900 миллионов долларов. На днях в социальных сетях появились редкие фотографии нынешней 23-летней жены Байсарова. Подробнее о новой избраннице бывшего мужа Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».