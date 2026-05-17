«Мне очень тяжела наша разлука»: Виталий Гогунский обратился к дочери
Виталий Гогунский сделал эмоциональное заявление о своей дочери Милане, с которой, по его словам, не общается уже много лет. Во время участия в «Шоу Воли»артист признался, что тяжело переживает разлуку с 16-летней наследницей.
Несмотря на сложные отношения и длительное отсутствие общения, актёр подчеркнул, что внимательно следит за успехами дочери и верит в её большое будущее.
«Милана, я тебя очень люблю! Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Но я уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться», — обратился Виталий Гогунский к дочери.Артист также высоко оценил музыкальные способности Миланы, отметив, что видит в ней огромный потенциал. По словам Виталия Гогунского, он делает всё возможное, чтобы в будущем у дочери было «всё хорошо».
Кроме того, артист неожиданно тепло высказался и о бывшей супруге Ирине Маирко, с которой у него долгое время были непростые отношения. Гогунский призвал дочь не держать обиду на мать и обязательно прислушиваться к ней.