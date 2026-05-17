«Мне очень тяжела наша разлука»: Виталий Гогунский обратился к дочери

17 мая 2026, 16:32

Виталий Гогунский публично признался в любви дочери Милане

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

Виталий Гогунский сделал эмоциональное заявление о своей дочери Милане, с которой, по его словам, не общается уже много лет. Во время участия в «Шоу Воли»артист признался, что тяжело переживает разлуку с 16-летней наследницей.





Несмотря на сложные отношения и длительное отсутствие общения, актёр подчеркнул, что внимательно следит за успехами дочери и верит в её большое будущее.





«Милана, я тебя очень люблю! Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Но я уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться», — обратился Виталий Гогунский к дочери.