«Просто люблю»: Никита Пресняков признался, что его рок-музыка никому не нужна
Никита Пресняков рассказал о критике и непонимании со стороны публики
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита Пресняков, строит карьеру в Нью-Йорке, где выступает в небольших клубах. В личном блоге он пожаловался на отношение к себе и своей музыке.
Певец признался: он часто сталкивается с критикой и непониманием. Поводом для откровений стало видео с концерта, где Никита исполнил хит группы Queen «The Show Must Go On». На кадрах артист процитировал один из самых неприятных комментариев в свой адрес: «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный».
«Просто люблю музыку», — коротко ответил на это Пресняков.На публикацию отреагировала нынешняя возлюбленная музыканта Карина Филимонова. Девушка с иронией попросила певца не драматизировать ситуацию: «Не действуй мне на нервы, пожалуйста».
Одна из поклонниц попыталась поддержать артиста, но Пресняков признался, что альтернативная музыка сегодня почти не востребована у широкой аудитории.