«Просто люблю»: Никита Пресняков признался, что его рок-музыка никому не нужна

17 мая 2026, 16:02

Никита Пресняков рассказал о критике и непонимании со стороны публики

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита Пресняков, строит карьеру в Нью-Йорке, где выступает в небольших клубах. В личном блоге он пожаловался на отношение к себе и своей музыке.





Певец признался: он часто сталкивается с критикой и непониманием. Поводом для откровений стало видео с концерта, где Никита исполнил хит группы Queen «The Show Must Go On». На кадрах артист процитировал один из самых неприятных комментариев в свой адрес: «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный».

«Просто люблю музыку», — коротко ответил на это Пресняков.