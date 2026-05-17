Сергей Трофимов отметит 60-летие большим сольником в Кремле

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов готовится громко отметить юбилей. В ноябре артисту исполнится 60 лет, и в честь этого события он даст большой сольный концерт в Государственном Кремлёвском дворце прямо в день своего рождения.



По данным «Звездача», организаторы масштабного шоу рассчитывают заработать на выступлении более 15 миллионов рублей. Интерес к концерту уже называют высоким.

Стоимость билетов на юбилейное выступление варьируется в зависимости от мест. Самые доступные обойдутся зрителям примерно в 2,5 тысячи рублей, а за лучшие места у сцены поклонникам придётся заплатить до 18 тысяч рублей.

Ожидается, что программа вечера объединит главные хиты Сергея Трофимова, которые сделали его одним из самых узнаваемых исполнителей российской эстрады и шансона.

Софья Метелева

