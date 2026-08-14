В Госдуме объяснили, как блогерше Ивлеевой вернуть доверие россиян
Депутат Милонов призвал блогершу Ивлееву активнее помогать Донбассу
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Анастасии Ивлеевой стоит доказывать свое раскаяние не словами, а конкретными поступками. По его мнению, активная помощь Донбассу может помочь блогерше вернуть доверие аудитории и со временем выйти из «черных списков». Об этом сообщает NEWS.ru.
Милонов отметил, что считает Ивлееву неплохим человеком и пожелал ей нормализации ситуации. При этом он подчеркнул, что после скандала с «голой» вечеринкой ей важно показать, что она действительно пересмотрела свои взгляды.
«От Ивлеевой ожидают более активные действия, а не слова. Искренне желаю, чтобы у нее все нормализовалось. Настя — неплохой человек, но пала некой жертвой. Она не почувствовала грани дозволенного», — заявил депутат.Ранее стало известно, что Ивлееву заменили нейросетью в фильме «Мальвина», где она снималась до скандальной вечеринки. Персонажа блогерши переозвучила актриса Юлия Хлынина.