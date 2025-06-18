Сын Николая Баскова прогуливает пары в университете
Бронислав Шпигель — сын народного артиста России Николая Баскова и его экс-супруги Светланы Шпигель. Известно, что после развода родителей наследник Баскова остался с матерью, которая всячески оберегает его от СМИ. Однако в университете, где учится Бронислав, заявили о систематических прогулах. Об этом сообщает Super.
По предоставленным данным, 19-летний Шпигель закончил первый курс НИУ ВШЭ по программе «Ассириология: история и культура Древней Месопотамии». Однако однокурсники считают, что выбранная специальность не пришлась по душе Брониславу и он думает о переводе на истфак МГУ.
Успехов в учёбе Шпигель не достиг. В рейтинге успеваемости он занимает 14 из 16 мест со средним баллом 4,6 из 10. Популярности среди сокурсников сын Баскова тоже не нашёл. Известно, что у Бронислава своеобразная манера общения. Молодому человеку приходится указывать, что своими словами он задевает чувства других людей, а сам он не замечает своих грубых высказываний.
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