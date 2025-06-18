Сын Николая Баскова прогуливает пары в университете

18 июня 2025, 22:33

В университете пожаловались на прогулы и характер сына Баскова

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бронислав Шпигель — сын народного артиста России Николая Баскова и его экс-супруги Светланы Шпигель. Известно, что после развода родителей наследник Баскова остался с матерью, которая всячески оберегает его от СМИ. Однако в университете, где учится Бронислав, заявили о систематических прогулах. Об этом сообщает Super.