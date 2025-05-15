«Мне плевать на серую массу»: Волочкова высказалась о хейтерах

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Анастасия Волочкова призналась, что начала сталкиваться с хейтом ещё в балетной школе, но, несмотря на это, стала знаменитой.
«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Несмотря на всё это, Волочкова стала знаменитой на весь мир балериной. Теперь же она и вовсе не обращает внимания на критику в свою сторону, тем не менее артистка порой вынуждена закрывать комментарии в своих соцсетях, чтобы не дать возможности недоброжелателям оскорблять ее.
«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело — сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», — добавила отметила прима.
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Элина Позднякова