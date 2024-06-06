Вымоленное чудо: Сати Казанова рассказала о долгожданной беременности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Сати Казанова сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом поп-звезда написала в своём личном блоге.
«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — поделилась со своими поклонниками звезда.
Бывшей участнице группы «Фабрика» 41 год. О личной жизни российской звезды известно мало, однако она сама признавалась, что до встречи со своим нынешним супругом старалась избегать отношений из-за неудачного опыта. «Что угодно, но только не отношения», — думала тогда певица.
К счастью, в 2017 году Казанова встретила своего будущего супруга — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Как позже рассказала пара, они оба не нуждались в отношениях в момент знакомства, но были так очарованы друг другом, что начали общаться, а затем встречаться. 14 октября 2017 году Казанова и Тиоццо сыграли свадьбу.
Пара прожила в браке семь лет, о планах завести ребёнка они не распространялись. 6 июня 2024 года 41-летняя певица поделилась, что вскоре впервые станет мамой. Судя по размеру живота Казановой, пополнения в семье стоит ожидать совсем скоро.
Не так давно выяснилось, что Казанова поменяла фамилию и стала Сати Тиоццо. Об этом стало известно из судебных документов, связанных со скандалом из-за сорвавшегося выступления в «Крокус Сити Холле». Беременной артистке, которой сейчас лучше не нервничать, приходится бороться с недобросовестными организаторами. Она требует от них возврата предоплаты за аренду помещения, где 22 марта случился теракт.
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