«Как в сказке не бывает»: Решетова раскрыла правду о несостоявшейся свадьбе

08 октября 2026, 11:39

Модель Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от свадьбы

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* @a.reshetova)

Модель Анастасия Решетова в личном блоге рассказала, как готовилась к свадьбе, которая в итоге не состоялась.





Решетова сообщила, что в сентябре планировала выйти замуж за отца своего второго ребёнка. По её словам, в конце лета она примеряла свадебные платья, чтобы выбрать подходящий фасон для пошива. Однако модель отказалась от торжества из-за токсикоза и большого живота во время беременности.

«Так что, девочки, у меня как в сказке никогда не бывает», — призналась телеведущая.