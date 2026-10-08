«Как в сказке не бывает»: Решетова раскрыла правду о несостоявшейся свадьбе
Модель Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от свадьбы
Модель Анастасия Решетова в личном блоге рассказала, как готовилась к свадьбе, которая в итоге не состоялась.
Решетова сообщила, что в сентябре планировала выйти замуж за отца своего второго ребёнка. По её словам, в конце лета она примеряла свадебные платья, чтобы выбрать подходящий фасон для пошива. Однако модель отказалась от торжества из-за токсикоза и большого живота во время беременности.
«Так что, девочки, у меня как в сказке никогда не бывает», — призналась телеведущая.Отметим, что 1 октября Решетова объявила, что ждёт второго ребёнка. Позже она показала поклонникам, как изменилась её фигура на фоне беременности.