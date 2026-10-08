«Это святыня»: Катя Лель ответила на слухи о падении со сцены с бутылкой водки

08 октября 2026, 10:18

Певица Катя Лель опровергла слух о падении со сцены с бутылкой водки

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) опровергла слух о том, что она упала со сцены с бутылкой водки.





В беседе с Пятым каналом Екатерина заявила, что никогда не пила водку и даже не держала её в руках. Артистка подчеркнула, что никогда не употребляет спиртное на концерте.

«Никогда не могла и не позволю, потому что я считаю, что человек должен выходить на сцену не в изменённом состоянии, а в осознанном состоянии. Это сцена, это святыня, это честное отношение к зрителю. <…> И я себе никогда не могу такого позволить и не позволю. Это исключено», — подчеркнула Чупринина.