«Мне пришлось её обмануть»: Шэрон Стоун поделилась личной трагедией

26 июня 2026, 22:54

Шэрон Стоун рассказала, почему солгала умирающей матери

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* / @sharonstone)

Шэрон Стоун впервые откровенно рассказала о последних днях жизни своей матери Дороти, которая скончалась в марте 2025 года в возрасте 91 года. По словам актрисы, ей пришлось пойти на тяжёлую ложь, чтобы помочь самому близкому человеку уйти спокойно. Об этом сообщает All There Is.





Звезда призналась, что ухаживала за матерью у себя дома. Дороти очень боялась смерти, поскольку была уверена, что после неё вновь встретится со своими родителями, воспоминания о которых вызывали у неё ужас.





«Я ухаживала за ней, но она до ужаса боялась умереть — ей казалось, что там будут её родители. Поэтому мне пришлось солгать ей и сказать, что её отец в тюрьме, а мать — в психиатрической больнице и их там не будет», — со слезами на глазах рассказала актриса.