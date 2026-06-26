«Мне пришлось её обмануть»: Шэрон Стоун поделилась личной трагедией
Шэрон Стоун рассказала, почему солгала умирающей матери
Шэрон Стоун впервые откровенно рассказала о последних днях жизни своей матери Дороти, которая скончалась в марте 2025 года в возрасте 91 года. По словам актрисы, ей пришлось пойти на тяжёлую ложь, чтобы помочь самому близкому человеку уйти спокойно. Об этом сообщает All There Is.
Звезда призналась, что ухаживала за матерью у себя дома. Дороти очень боялась смерти, поскольку была уверена, что после неё вновь встретится со своими родителями, воспоминания о которых вызывали у неё ужас.
«Я ухаживала за ней, но она до ужаса боялась умереть — ей казалось, что там будут её родители. Поэтому мне пришлось солгать ей и сказать, что её отец в тюрьме, а мать — в психиатрической больнице и их там не будет», — со слезами на глазах рассказала актриса.Ранее Стоун уже рассказывала о тяжёлом прошлом своей семьи. В мемуарах, вышедших в 2021 году, она писала, что её дед был жестоким человеком, а мать с раннего детства подвергалась насилию. При этом актриса тепло отзывалась о своём отце, который, по её словам, научил её защищать себя и не бояться отстаивать собственные границы.
О смерти матери Шэрон Стоун сообщила лишь спустя несколько месяцев, признавшись, что пережить эту утрату ей было непросто.