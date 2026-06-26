Роскошный выход: Аида Гарифуллина впечатлила украшением с жёлтым бриллиантом
Аида Гарифуллина привлекла внимание на премьере фильма с участием своего супруга Алексей Воробьёв. Для светского выхода оперная певица выбрала белоснежное платье, главным акцентом которого стало эффектное ювелирное украшение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На безымянном пальце артистки заметили роскошное кольцо с жёлтым бриллиантом весом 7,44 карата, дополненное россыпью бесцветных драгоценных камней. По оценкам, стоимость украшения может достигать 6,5 миллиона рублей.
Поклонники сразу обратили внимание на дорогостоящий аксессуар, который стал одной из самых обсуждаемых деталей образа певицы. Само мероприятие стало одним из первых совместных светских выходов супругов после новостей об их свадьбе. Похоже, семейная пара не экономит на красивых украшениях и эффектных выходах в свет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России