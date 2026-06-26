Роскошный выход: Аида Гарифуллина впечатлила украшением с жёлтым бриллиантом

26 июня 2026, 22:35

Жена Алексея Воробьёва появилась на премьере с кольцом за 6,5 миллиона рублей

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Аида Гарифуллина привлекла внимание на премьере фильма с участием своего супруга Алексей Воробьёв. Для светского выхода оперная певица выбрала белоснежное платье, главным акцентом которого стало эффектное ювелирное украшение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».