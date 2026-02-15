«Мне просто нужен физраствор»: Билан раскрыл секрет безупречного вокала

15 февраля 2026, 13:10

Дима Билан рассказал, как спасает голос перед концертами

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

После концерта в Москве Дима Билан поделился, как поддерживает голосовые связки и почему даже обычный ужин может стать проблемой для артиста. Об этом сообщает Super.





По словам певца, в день выступления он проснулся в 5:30 утра в тревоге — первым делом проверил, «на месте» ли голос.





«Я сразу написал менеджеру: "Марина, кошмар. Ужас, что я буду делать завтра?"», — признался он.