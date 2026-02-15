«Мне просто нужен физраствор»: Билан раскрыл секрет безупречного вокала
После концерта в Москве Дима Билан поделился, как поддерживает голосовые связки и почему даже обычный ужин может стать проблемой для артиста. Об этом сообщает Super.
По словам певца, в день выступления он проснулся в 5:30 утра в тревоге — первым делом проверил, «на месте» ли голос.
«Я сразу написал менеджеру: "Марина, кошмар. Ужас, что я буду делать завтра?"», — признался он.Уже к полудню к артисту приехал фониатр, и в течение часа они проводили специальные процедуры — так называемые «заливки» для связок.
Билан отметил, что ему не требуются сложные методики: достаточно обычного физраствора, чтобы аккуратно промыть связки и снять нагрузку.
Причиной волнения стала не только усталость, но и нарушенный режим. Накануне певец почти ничего не ел, а поздно ночью, возвращаясь домой издалека, позволил себе плотный ужин — осьминога, картофель и ещё несколько блюд. По словам артиста, такие гастрономические слабости могут сказаться на голосе уже на следующее утро.