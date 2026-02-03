«Мне просто повезло»: Маргарита Симоньян поделилась личной историей

03 февраля 2026, 20:58

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о близости со свекровью

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram / @msimonyan)

Маргарита Симоньян откровенно рассказала в Telegram-канале о своих отношениях со свекровью и призналась, что в этом вопросе ей действительно повезло.





По словам журналистки, они давно стали по-настоящему близкими людьми и стараются практически не расставаться.



Симоньян отметила, что в разъездах бывает не так часто, но если поездки случаются, свекровь почти всегда сопровождает её. После ухода Тиграна женщина старается не оставаться одна и проводит всё время рядом с невесткой.



Вместе они побывали на Петербургском международном экономическом форуме, на мероприятиях в Херсонесе, ездили по рабочим делам в Краснодар, а также отдыхали большой компанией в Абхазии.



Маргарита подчеркнула, что отношения со свекровью строятся на взаимной поддержке, заботе и тепле. Она призналась, что понимает — такие отношения редкость, ведь ужиться можно далеко не с каждым человеком. По её словам, свекрови бывают очень разными, и с любой другой ей, возможно, было бы куда сложнее.





«Мне просто повезло с Лаурой», — резюмировала Симоньян, добавив, что они искренне любят и жалеют друг друга.