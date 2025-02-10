«Мне разорвали сердце. Надеюсь этот нелюдь ответит»: жена Петросяна в слезах раскритиковала худрука Театра Сатиры

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая жена Евгения Петросяна – большая поклонница театра. Она не пропускает премьеры, а на полюбившиеся спектакли ходит повторно. Однако последний визит в театр довёл её до слез. Татьяна Брухунова обрушилась с критикой в адрес художественного руководителя Театра Сатиры.
Для 35-летней избранницы юмориста стало огромной трагедией закрытие спектакля «Дядя Жорж» по пьесам Антона Чехова. Ей удалось посетить последний показ комедии.
Брухунова в личном блоге показала, как актёры вышли на поклон и простились со зрителями. После этого женщина в слезах вышла на связь с поклонниками и призналась, что впервые ушла со спектакля настолько расстроенной.
После она извинилась за столь эмоциональное высказывание, отметив, что не смогла подобрать другие слова.
До 2021 года худруком Театра Сатиры был Александр Ширвиндт. Он добровольно покинул свой пост, после чего на его место пришёл Сергей Газаров. В 2024 году ему пришлось уступить место Евгению Герасимову.
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Брухунова в личном блоге показала, как актёры вышли на поклон и простились со зрителями. После этого женщина в слезах вышла на связь с поклонниками и призналась, что впервые ушла со спектакля настолько расстроенной.
«Невозможно сдержать слёз, плакали всем залом, плакали актрисы. Это просто невероятно. Разорвали сердце в клочья. Я совершенно не представляю, каково сейчас актёрам, мне, как зрителю, просто разорвали сердце. Это единственный раз, когда я возвращаюсь со спектакля не то чтобы с тяжестью на душе, такое чувство, что я была на похоронах близкого человека», – поделилась эмоциями Брухунова.Супруга 79-летнего Петросяна раскритиковала руководителя Театра Сатиры, который закрыл спектакль. Она выразила надежду, что «нелюдь, который совершил это преступное действие» обязательно ответит по заслугам. Она назвала произошедшее преступлением против культурного театрального зрителя.
После она извинилась за столь эмоциональное высказывание, отметив, что не смогла подобрать другие слова.
До 2021 года худруком Театра Сатиры был Александр Ширвиндт. Он добровольно покинул свой пост, после чего на его место пришёл Сергей Газаров. В 2024 году ему пришлось уступить место Евгению Герасимову.
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Анастасия Чинкова