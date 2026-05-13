Следствие решило переквалифицировать роль певицы Линды в уголовном деле
Правоохранители изменили процессуальный статус певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) после вчерашнего допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Подробности приводит «Коммерсантъ».
Теперь артистка проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в качестве подозреваемой. Накануне наряд полиции доставил Светлану на допрос как свидетеля. Позже следствие поменяло её процессуальный статус. Не исключено, что ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании Гейман меры пресечения.
Напомним, что с начала марта суд заключил под стражу по этому делу продюсера Андрея Черкасова. Правоохранители обвиняют его в нарушении авторских прав на треки из репертуара Линды. Потерпевшим по делу признали российского певца, продюсера и композитора Максима Фадеева.
В материале «Радио 1» рассказываем о жизни певицы Линды. В нём мы собрали всё о становлении её творческого пути и текущей деятельности.
Читайте также: