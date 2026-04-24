«Мне с тобой интересно»: Тишман трогательно поздравил Паршуту
Певец Марк Тишман тепло поздравил с днём рождения свою близкую подругу — Юлию Паршуту, которой исполнилось 38 лет. В личном блоге артист опубликовал эмоциональное обращение и поделился совместными фотографиями.
Тишман отметил, что ценит их дружбу и совместные моменты — от выступлений на сцене до простого общения в повседневной жизни. Он подчеркнул, что им интересно вместе проводить время, обсуждать важные темы, путешествовать и поддерживать друг друга.
Также певец выразил благодарность за взаимную поддержку и умение радоваться успехам друг друга, назвав такие отношения редкими и по-настоящему ценными. В завершение он отметил талант и красоту Паршуты, подчеркнув её уникальность.
