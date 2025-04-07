«Мне сейчас не до чего»: Лев Лещенко вышел на сцену Кремлёвского дворца с серьёзной травмой

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Лев Лещенко не на шутку напугал коллег. Народный артист России появился на юбилее Александра Буйнова, который тот отмечал в Кремле, с серьёзной травмой.
«Руку сломал вчера. Мне сейчас не до чего», – отметил легендарный певец.Лещенко не стал объяснять обстоятельства, при которых он получил травму руки. Но добавил, что отменять из-за этого назначенные выступления не собирается.
Накануне исполнитель вышел на сцену Кремлёвского дворца и поздравил именинника Александра Буйнова. Зрители тепло встретили Лещенко, а после проводили его продолжительными овациями. За кулисами в беседе с журналистами певец высказался о своём коллеге, одарив его комплиментами.
«Саша – открытый, позитивный, яркий, реальный и хорошо себя чувствующий на эстраде артист. Он – органичный», – отметил Лещенко в интервью «Московскому комсомольцу».Читайте также:
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