«Счастливый талисман»: Шокирующие подробности влияния Льва Лещенко на творчество Аллы Пугачевой

Лев Лещенко (Фото: соцсети)
Первого февраля Лев Лещенко отметил свой 83-й день рождения. За долгие годы своей карьеры он стал одним из немногих мастодонтов эстрады 70-х, кто остался жив и активен.
В материале «Радио 1» мы вспомним удивительную историю его взаимоотношений с Аллой Пугачевой.
Если Пугачева известна своими яркими скандалами и умением привлекать внимание желтой прессы, то Лещенко всегда оставался в стороне от подобных практик. Его хиты, такие как «День Победы» и «Соловьиная роща», трудно представить в исполнении Пугачевой — их музыкальный стиль и тематика совершенно разные.
Эстрадный певец всегда считал, что публичный человек должен акцентировать внимание на своей профессиональной жизни, а не на личных скандалах.
Он отмечал, что отношение Пугачевой к эстрадникам было довольно специфичным. Она часто называла своих коллег пренебрежительными прозвищами, такими как «кремлевский», «румынская» и «польская».
В 2013 году пришла очередь и Лещенко: его имя впервые отсутствовало в списке выступающих с момента основания фестиваля в 1971 году. Однако он не обиделся на это и воспринял ситуацию с философским спокойствием.
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Золотой Орфей: начало историиВ 1975 году Лещенко был приглашен в качестве почетного гостя на болгарский конкурс «Золотой Орфей», где он уже блистал три года назад. Алла Пугачева, на тот момент начинающая певица, боролась за призовое место. Лещенко было 33 года, а Пугачевой — 26. Она уже тогда умела подлизываться к более опытным коллегам.
Победа ПугачевойНа этом фестивале Алла исполнила песню «Арлекино» и завоевала главный приз. Лещенко в свое время довольствовался лишь третьим местом. Это событие стало важным моментом в карьере Пугачевой и укрепило ее статус на эстраде.
Сопровождение на фестивале в СопотеВ 1978 году Лещенко снова сопровождал Пугачеву на фестиваль в Сопот, где она планировала выступить с песней Бориса Рычкова «Все могут короли». Алла обратилась к нему с просьбой быть ее «счастливым талисманом», что предвещало ее успешное выступление и очередную победу.
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Разные пути: Лещенко и ПугачеваНесмотря на их взаимные успехи, Лещенко всегда сохранял дистанцию от Пугачевой. Он не спешил сотрудничать с ней близко и предпочитал не быть вовлеченным в ее мир. Это объясняется различием в их подходах к карьере и репертуару.
Если Пугачева известна своими яркими скандалами и умением привлекать внимание желтой прессы, то Лещенко всегда оставался в стороне от подобных практик. Его хиты, такие как «День Победы» и «Соловьиная роща», трудно представить в исполнении Пугачевой — их музыкальный стиль и тематика совершенно разные.
«Обо мне никаких слухов не ходило. Может, оттого, что я сам никогда их не распространял — мне это претит», — говорил он в одном из своих интервью.
Эстрадный певец всегда считал, что публичный человек должен акцентировать внимание на своей профессиональной жизни, а не на личных скандалах.
Отношения с коллегамиЛещенко и Пугачева имели ровные отношения, хотя иногда между ними возникали «подколы». Алла часто критиковала своих коллег, но когда ей требовалась помощь, интонация менялась на более дружелюбную.
«Алло, Иосиф Давыдович? Эдита Станиславовна? Сонечка? Геночка? Это я, ваша Алуся…», — писал Александр Стефанович.
Он отмечал, что отношение Пугачевой к эстрадникам было довольно специфичным. Она часто называла своих коллег пренебрежительными прозвищами, такими как «кремлевский», «румынская» и «польская».
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Изменения в карьере ЛещенкоСтав негласной хозяйкой концерта «Песня года» в конце 2000-х, Пугачева ввела свои правила и уволила постоянных ведущих мероприятия, Ангелину Вовк и Евгения Меньшова.
В 2013 году пришла очередь и Лещенко: его имя впервые отсутствовало в списке выступающих с момента основания фестиваля в 1971 году. Однако он не обиделся на это и воспринял ситуацию с философским спокойствием.
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Дарья Осипова