«Мне сейчас не до этого»: Андрей Губин раскрыл планы на любовь
Андрей Губин сообщил, что хочет познакомиться с симпатичными девушками
Андрей Губин на праздновании 30-летия лейбла «Первое Музыкальное» раскрыл свои планы на ближайшее будущее.
В беседе с Super певец рассказал, что хочет познакомиться с симпатичными девушками. При этом Андрей отметил: серьёзные отношения сейчас не стоят у него на первом месте. Артист объяснил, что ему нужно заниматься своим здоровьем.
«Просто... я здоровьем занимаюсь. У меня со здоровьем проблемы. Поэтому мне сейчас не до любви», — откровенно сообщил музыкант на праздничном мероприятии.Таким образом, певец дал понять: он не закрывает для себя тему романтики, но пока сосредоточен на собственном самочувствии. Поклонники смогли узнать об этом из его собственных слов на юбилее лейбла.