«Мне сейчас не до этого»: Андрей Губин раскрыл планы на любовь

01 октября 2026, 15:59

Андрей Губин сообщил, что хочет познакомиться с симпатичными девушками

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Андрей Губин на праздновании 30-летия лейбла «Первое Музыкальное» раскрыл свои планы на ближайшее будущее.





В беседе с Super певец рассказал, что хочет познакомиться с симпатичными девушками. При этом Андрей отметил: серьёзные отношения сейчас не стоят у него на первом месте. Артист объяснил, что ему нужно заниматься своим здоровьем.

«Просто... я здоровьем занимаюсь. У меня со здоровьем проблемы. Поэтому мне сейчас не до любви», — откровенно сообщил музыкант на праздничном мероприятии.