«Я хорошая мама»: Оксана Самойлова поблагодарила женщин за поддержку

01 октября 2026, 15:01

Самойлова поблагодарила женщин за поддержку на фоне интервью о скандалах в семье

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова в своём блоге поблагодарила женщин, которые поддержали её после большого интервью о проблемах в личной жизни с рэпером Джиганом. Она обратилась к подписчицам и рассказала, как сейчас чувствуют себя их дети.





Самойлова сообщила, что за три месяца отпрыски восстановились после непростого периода.

«Мы много где с ними были, они ходят в школу, играют, смеются и просто живут обычную жизнь. Я знаю, что я виновата перед своими детьми, но так же я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала всё для их счастья и благополучия», — написала Оксана.