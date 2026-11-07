«Старение — это потеря мышц»: Александр Яцко раскрыл свой секрет молодости

07 ноября 2026, 08:34

Актёр Александр Яцко назвал потерю мышечной массы главной причиной старения

Александр Яцко (Фото: кадр из сериала «Пианистка-3»)

68-летний актёр Александр Яцко рассказал, как он поддерживает себя в форме и каких принципов питания придерживается.





В беседе с «Леди Mail» Александр Владимирович заявил, что старается внимательно относиться к своему здоровью.

«Соблюдаю диету, хожу в спортзал и занимаюсь фитнесом. Физические упражнения помогают не стареть, потому что старение — это потеря мышечной массы. Что касается рациона, то тут нет никаких секретов. Меньше мучного, сладкого, никакого алкоголя, медленные углеводы. Например, гречка, а не сдобная булка», — отметил он.