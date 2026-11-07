Названа новая версия смерти Соседова: «Говорил о «неприятном состоянии»
Смерть музыкального критика Сергея Соседова могла быть вызвана переутомлением и резким скачком давления — такую версию выдвинули его знакомые. Об этом пишет газета KP.RU.
Подруга журналиста по имени Лариса признала, что установить, оступился ли он, поскользнулся или у него закружилась голова, уже невозможно. При этом она обратила внимание на обстоятельства, которые предшествовали трагедии. Накануне Соседов провел в воздухе больше семи часов, а еще около десяти добирался на машине от аэропорта до Нерюнгри. Вдобавок он оказался в зимних условиях — со снегом и минус тремя градусами — после теплого московского сентября с +20 °C.
Женщина добавила, что у критика часто фиксировали давление 100 на 60, и из-за этого он жаловался на «неприятное состояние». По ее мнению, переутомление вместе со сменой климата могли спровоцировать скачок давления и головокружение, из-за которых он и упал на лестнице.
Еще одним фактором она назвала выход на улице в осенних туфлях при минусовой температуре — в такой обуви нога могла потерять устойчивость.
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