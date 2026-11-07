Названа новая версия смерти Соседова: «Говорил о «неприятном состоянии»

07 ноября 2026, 02:30

KP.RU: подруга Соседова связала его падение и смерть с низким давлением

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Смерть музыкального критика Сергея Соседова могла быть вызвана переутомлением и резким скачком давления — такую версию выдвинули его знакомые. Об этом пишет газета KP.RU.