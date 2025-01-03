«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье

Дарина Эрвин (Фото: соцсети)
«Горячая месть» молодой жены Цекало
Недавно Эрвин решила доказать своей аудитории, что у нее сексуальная фигура. Девушка пришла на побережье, где полностью разделась. Голая модель села на камне и стала позировать с книгой в руке.
«Не забывайте, что новогодние решения необязательно должны быть конструктивными. Всегда есть возможность отомстить», — обратилась Дарина к поклонникам.
Многие решили, что таким образом Эрвин намекает на развод со знаменитым шоуменом. Примечательно, что уже не первый случай, когда в СМИ появляются сообщения о возможном разводе пары. Оба супруга обычно их опровергают спустя какое-то время.
«Красиво», «Спасибо за новогодний подарок!», «Афродита», «Почему такая страсть к оголению?» — комментировали ролик фанаты.
Операция на уши ради бешеной популярность
Четвертая жена Александра Цекало в последнее время стала часто привлекать к себе внимание, изменившись внешне – она начала демонстрировать лопоухость. Эрвин уверяет, что у нее всегда были такие уши, просто сейчас она якобы перестала их прятать.
Однако многие убеждены, что девушка сделала пластику, которая сейчас популярна в Китае. Жительницы Поднебесной считают, что лопоухость – это мило и очаровательно.
Перемены во внешности Дарины высмеяла Анастасия Волочкова.
«Одно дело — бабы делают себе губы, попы, грудь – кто во что горазд, но уши!» — отметила балерина.
Из красотки с пышными формами в экстремально худого подростка
Дарина нередко радует поклонников откровенными кадрами. Правда, в прошлом году девушка стала получать больше хейта, чем восхищений. Из красавицы с пышными формами Эрвин превратилась в экстремально худого подростка. Поклонники всячески призывали ее одуматься, но, судя по всему, сама Эрвин полностью довольна своим телом.
В интернете подозревают, что жена Цекало похудела не собственными силами, а начала принимать специальный препарат оземпик. Повод для таких подозрений есть: слишком уж быстро и кардинально изменилась ее внешность. Другие же уверены, что Дарина прибегала к помощи пластических хирургов. Ведь она не просто похудела: ее лицо разительно отличается от того, как она выглядела в последние годы.
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