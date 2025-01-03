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«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье

Молодая жена Цекало Дарина Эрвин опубликовала голые снимки и заявила о мести
Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Последнее время супруга продюсера Александра Цекало удивляет фанатов своим преображением. 33-летняя актриса, модель и художница Дарина Эрвин опубликовала в соцсетях откровенное видео, на котором предстала полностью обнаженной.
Эрвин уже шесть лет живет в браке с актером и телеведущим Александром Цекало. Ради нее он покинул Россию, переехав в США. Во второй половине прошлого года Дарина шокировала многих пользователей, сильно сбросив вес и, вероятно, сделав операцию на уши. Подробности эпатажного поведения жены Александра Цекало — в материале «Радио 1».

«Горячая месть» молодой жены Цекало




Недавно Эрвин решила доказать своей аудитории, что у нее сексуальная фигура. Девушка пришла на побережье, где полностью разделась. Голая модель села на камне и стала позировать с книгой в руке.

Фото: кадр из видео в соцсетях Дарины Эрвин

«Не забывайте, что новогодние решения необязательно должны быть конструктивными. Всегда есть возможность отомстить», — обратилась Дарина к поклонникам.

Многие решили, что таким образом Эрвин намекает на развод со знаменитым шоуменом. Примечательно, что уже не первый случай, когда в СМИ появляются сообщения о возможном разводе пары. Оба супруга обычно их опровергают спустя какое-то время.

«Красиво», «Спасибо за новогодний подарок!», «Афродита», «Почему такая страсть к оголению?» — комментировали ролик фанаты.

Операция на уши ради бешеной популярность


Четвертая жена Александра Цекало в последнее время стала часто привлекать к себе внимание, изменившись внешне – она начала демонстрировать лопоухость. Эрвин уверяет, что у нее всегда были такие уши, просто сейчас она якобы перестала их прятать.

Однако многие убеждены, что девушка сделала пластику, которая сейчас популярна в Китае. Жительницы Поднебесной считают, что лопоухость – это мило и очаровательно.

Перемены во внешности Дарины высмеяла Анастасия Волочкова.

«Одно дело — бабы делают себе губы, попы, грудь – кто во что горазд, но уши!» — отметила балерина.

Из красотки с пышными формами в экстремально худого подростка


Дарина нередко радует поклонников откровенными кадрами. Правда, в прошлом году девушка стала получать больше хейта, чем восхищений. Из красавицы с пышными формами Эрвин превратилась в экстремально худого подростка. Поклонники всячески призывали ее одуматься, но, судя по всему, сама Эрвин полностью довольна своим телом.
Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

В интернете подозревают, что жена Цекало похудела не собственными силами, а начала принимать специальный препарат оземпик. Повод для таких подозрений есть: слишком уж быстро и кардинально изменилась ее внешность. Другие же уверены, что Дарина прибегала к помощи пластических хирургов. Ведь она не просто похудела: ее лицо разительно отличается от того, как она выглядела в последние годы.

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«Во Франции качественнее»: псевдопатриот Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию
03 января 2025, 14:10

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

После начала специальной военной операции историк моды и эксперт популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев быстро покинул Россию.
Он не просто уехал и остался в тени, как многие другие знаменитости, а направил литовскому правительству письмо, в котором публично отрекся от России, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к действиям российских властей. О жизни Васильева в Европе и его псевдолюбви к Родине читайте в материале «Радио 1».

Патриотизм, выражающийся в любви к огурчикам


Александр Васильев (Фото: соцсети)

Александр Васильев за долгие годы работы в России достиг популярности и заработал приличное состояние. На родине «моднику» было комфортно до тех пор, пока не настали трудные времена. А когда пришло время выбирать идеологическую сторону, Васильев вспомнил про родственников из Вильнюса и рассмотрел новые радужные горизонты в Европе.

В интервью для YouTube-канала RUS TVNET Васильев поделился, что часто вспоминает Россию. Ведь родина для него — это живопись, поэзия, музыка и литература. И если закрадывается ностальгия о былых днях, её сразу же развевают песни Людмилы Лопато и Изы Кремер. Кроме того, напоминания о родине — творог и соленые огурцы не являются дефицитом в Европе, поэтому Александр вовсе не скучает по Москве и вполне комфортно любит свою страну издалека.

«Все то, что было бы мне скучно, я имею в своем сердце и в своей душе. Нельзя ж скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите. По чему же надо скучать? Мир велик, когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас перед глазами Париж, Барселона, когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Если бог не даст, я все в памяти держу», – рассказал Васильев RUS TVNET.

Возвращаться не спешит


Александр Васильев (Фото: соцсети)

По мнению модного критика, у него нет проблем на родине и возвращение обратно ничем не затрудненно. В этом есть доля правды, так как официальных санкций против бывшего ведущего «Модного приговора» нет и статус иностранного агента ему не присвоен.

«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контакты подписаны до 2026 года – это хорошо, все дни проданы – они просто скажут: «А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?». Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», – откровенничает Васильев.

«Модник» заработал в России достаточно для того, чтобы иметь недвижимость по всему миру и не скучать по прежней жизни на родине.

В России ждут долги


Александр Васильев (Фото: соцсети)

Telegram-канал «Звездач» писал о том, что в марте 2024 года стало известно о долгах звездного ведущего перед ФНС. Налоговая служба приняла решение приостановить все финансовые операции на счету ООО «Лилии Александра Васильева». Через данное юридическое лицо телеведущий занимается продажей своих книг и антиквариата.

Сумма долга компании Васильева составляла 1 млн 292 тыс. 837 рублей, в конце 2024 года задолженность Васильева увеличилась на 534 тыс. 928 рублей, но платить по счетам «модник» не спешит. В настоящее время Александр Васильев живет во Франции и обладает гражданством как Франции, так и Литвы. При таких обстоятельствах бывшей звезде только и остается, что верить в прекрасное будущее на просторах Европы.


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Мать умерла от наркотиков, отец бросил: с кем сейчас живет внук Марии Шукшиной
03 января 2025, 13:45

Мария Шукшина и Макар Касаткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Мария Шукшина успела построить не только успешную карьеру, но и воспитать четверых детей. Однако далеко не у всех наследников знаменитого семейства дела идут хорошо. В последнее время общественность волнует ситуация, в которую попал старший сын Марии Шукшиной Макар. Его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) была найдена мертвой 22 декабря 2024 года, и теперь их общий ребенок, по слухам, остался совсем один.
О том, с кем останется сын Макара Касаткина, от чего умерла Фрейя Зильбер и найдут ли ребенку опекуна — в материале «Радио 1».

Развод родителей, драки и похищение: как прошло детство Макара Касаткина


Самым проблемным наследником в семье Шукшиных является 27-летний Макар, рожденный от второго мужа Марии – Алексея Касаткина. По мнению окружения знаменитой семьи, причиной тяжелого характера мужчины стало непростое детство. Отношения его родителей были далеки от идеала, хотя на публике Мария делала вид, что все хорошо.

Много лет спустя дочь актрисы от первого брака Анна придет на телепередачу и раскроет правду: мама и отчим часто и громко ругались, а иногда даже и дрались. Однажды утром Анна проснулась и увидела, что вся стена была в крови, кругом было много битого стекла, однако дома при этом никого не оказалось. При этом сам Алексей Касаткин никак не прокомментировал это заявление. После развода Касаткин и вовсе попытаться отобрать у Шукшиной сына. Однажды он просто посадил Макара и увез в неизвестном направлении. Шукшина отправилась искать ребенка и нашла его на даче у свекрови. Добровольно мальчика актрисе никто не отдал. После этого она вызвала правоохранителей, которые и помогли ей вернуть Макара.

Отношения Касаткина с наркоманкой


Когда Макар повзрослел, то стал встречаться с девушкой сомнительной репутации — Фрейей Зильбер. Вскоре она забеременела и родила ребенка, которого назвали Марком. Молодой отец не спешил жениться на девушке, а позже и вовсе выгнал ее с младенцем из дома. В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою печальную историю, именно тогда о скандальном сыне Шукшиной и узнала вся страна.

Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)

При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь. По ее словам, новость о будущем ребенке расстроила Макара. Фрейя рассказала, что во время отношений Макар избивал. Более того, он заявил, что ребенок не от него и требовал сделать аборт. Позже сама Мария Шукшина вступится за сына и также не будет принимать этого ребенка.

Помимо этой скандальной истории последовало еще одно заявление о том, что Макар Касаткин ведет разгульный образ жизни и не только злоупотребляет запрещенными веществами, но еще и торгует ими. Причем он также подсадил на эти вещества и саму Зильбер.

«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила помощи...», — говорила она в эфире.

После выхода телепередачи силовики устроили обыск в квартире Касаткина, однако не нашли никаких наркотиков. Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, однако репутация семейства была снова испорчена. Парень потом еще долгое время не комментировал происходящее.

Примечательно, что по результата ДНК-теста было установлено, что Макар является биологическим отцом ребенка Фрейи. После рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, затем легла в клинику для наркозависимых. Когда она закончила курс лечения, то не стала забирать себе ребенка.

Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Там актриса подтвердила, что Марк — ее внук, и Макар будет платить на него алименты. Макар и Мария смогли познакомиться с Макаром только спустя время. Артистка утверждала, что у Фрейи якобы был контракт, по которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истек срок этого договора.

С рождением сына отношения между Макаром и Фрейей не стали лучше. В 2019 году молодой человек женился на косметологе Илоне Александровой, которая стала воспитывать ребенка Макара и стала ему настоящей мамой. Однако брак пары продержался недолго, и вскоре они развелись. После расставания малыш перешел на попечение нянь в дом Шукшиных.

Сам горе-отец никак не принимает участие в воспитании ребенка и даже не хочет его видеть.

Кто такая Фрейя Зильбер


Помимо скандала с ребенком, публику заинтересовал вопрос: кто же такая Фрейя Зильбер? История девушки про наркотики не внушала оптимизма по поводу того, насколько хорошей матерью она может стать для ребенка.

Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)

Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) родилась в Барнауле в 1998 году. Марк является ее вторым ребенком. Впервые она стала мамой еще в 14 лет, ребенка Фрейя отдала на воспитание своей матери. После этого девушка с чистой совестью поехала покорять Москву. В столице Фрейя стала секс-работницей, а в свободное время пила спиртное и употребляла наркотики.

После такой биографии остается только догадываться, где и при каких обстоятельствах она познакомилась с Макаром. По слухам, Фрейя сразу так сильно очаровала парня, что он предложил ей жить вместе в квартире на Таганке. Тем не менее счастья в этой паре не было изначально. Девушка не отличалась тихим и спокойным нравом, да и сам Макар является непростым человеком. Они все время ссорились и скандалили. Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла возлюбленного в домашнем насилии. В какой-то момент Макару надоели эти страсти, и он просто выставил Фрейю за дверь после очередной стычки.

Тогда девушка была уже беременна на ранних сроках, и после выдворения из квартиры она тут же пошла на телепередачу. Кстати говоря, в одном из шоу потом принимала участие мама девушки – Наталья Волкова. Она крайне негативно отозвалась о дочери, ведь она оставила свою маленькую дочь на нее. Сама девочка же даже не считает Фрейю своей мамой, ее она называет сестрой. Настоящей мамой для малышки стала именно бабушка, которая ее воспитывает.

Смерть Фрейи Зильбер


В декабре этого года СМИ облетела жуткая новость: тело Фрейи Зильбер обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге. Там она употребляла наркотики, что подтверждали найденные предметы.

Позже выяснилось, девушка умерла от передозировки. Известно, что в той квартире был найден еще один труп — 32-летнего мужчины. С ними была также еще одна девушка. Ее доставили в больницу с отравлением в тяжелом состоянии. На сегодняшний день сыну Фрейи, Марку, 6 лет. Он воспитывается нянями. Однако остается неизвестным, кого назначат опекуном мальчика.

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«Отжала всю недвижимость и оставила без копейки»: Близкие Яниса Тиммы не скрывают ненависти к Седоковой
03 января 2025, 12:05

Анна Седокова (Фото: соцсети)

27 декабря в зале Рижского крематория прошла церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Проводить в последний путь выдающегося спортсмена собрались все его близкие: родители Тиммы и его первая жена Сана Оши. Анна Седокова не приехала на прощание.
Мама Яниса и его сестра Ледле решили не давать комментариев журналистам. В то же время, первая жена Тиммы, с которой он был в браке на протяжении девяти лет, и его друг активно публикуют посты в своих социальных сетях. В них они обвиняют певицу в смерти баскетболиста. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Публичная исповедь бывшей жены


Янис Тимма с первой женой и сыном (Фото: соцсети)

После того как Янис Тимма вступил в отношения с Седоковой, он начал отдаляться от бывшей жены и их сына. Вскоре его отношение к Сане Ошо
стало агрессивным, и она превратилась для него в злейшего врага.

«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. Также в нашем последнем разговоре я сказала то же самое… „Но ты меня больше не слышишь…“ Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», — написала бывшая жена Яниса.

После знакомства с Анной Янис перестал общаться со всеми. Отдалился от родителей и совсем прекратил общение с бывшей женой. Звонки с сыном были очень редкими и только в те моменты, когда рядом не было Седоковой.

«Я проиграла ту игру. Почему я делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня эмоционально уничтожили. Можете подумать, какую ерунду я тут говорю, но пройти через то, что прошла я, книгу можно было бы написать… Я никогда не делилась всем этим, потому, что что бы это изменило? В конце истории мы с ребенком стояли у гроба…», — делится Сана.

Взгляд на трагедию друга Яниса


Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

На церемонию прощания со спортсменом из Майами в Латвию прилетел друг Яниса Марк Пугачев. Он привёз родителям Тиммы его любимую собаку — Бу. В своих публикациях в социальных сетях Пугачев подчеркивает, что телефон, обнаруженный рядом с телом Тиммы, не был передан родителям спортсмена. Марк считает, что необходимо раскрыть последнюю переписку Яниса с Седоковой, чтобы прояснить обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию. Именно там, по мнению друга спортсмена, кроется ответ на вопрос, почему Янис принял решение о крайних мерах.

В своих постах Марк пишет, что вся семья Яниса ненавидит Седокову. Певица умышленно ссорила сына с родителями, выставляла ультиматумы и заставляла выбирать между ней и его близкими.

«Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей. Ты просто падшая сущность. Все что я говорю — 100% правда! Мать, думаю, позже, как в себя придет, все это подтвердит и добавит еще много чего. Всему свое время», — обращался Пугачев в социальных сетях к Седоковой .

Анна решила не ездить на прощание с бывшим мужем. Накануне похорон она опубликовала пост, в котором назвала Яниса «моим героем» и пообещала любить его вечно — на земле и на небе. Только никто не поверил в искренность слов певицы.


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«Шурика» могли спасти: как роковая случайность приблизила смерть любимца СССР Александра Демьяненко
02 января 2025, 16:19

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

На момент смерти великому актеру, который стал любимцем миллионов зрителей, было 62 года. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года. За несколько дней до рокового дня он попал в больницу на плановую операцию из-за стенокардии, но до хирургического вмешательства так и не дожил.
О том, какие тайны хранит смерть Демьяненко и что на самом деле убило актера — в материале «Радио 1».

Любовь к театру и трагическая неудача: первые творческие шаги Александра Демьяненко


Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец Сергей Петрович был выпускником ГИТИСа и участником театрально-агитационной группы «Синяя блуза». В Свердловске Демьяненко-старший работал актером оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. Страсть к актерскому мастерству Александр перенял у отца.

Маленький Саша занимался в кружке художественной самодеятельности при Дворце культуры. В «народном театре» он и сыграл свои первые роли.

В 1954 году в Свердловск приехали представители приемной комиссии Школы-студии МХАТ для набора студентов. Демьяненко очень старался пройти отбор, однако волнение помешало ему сдать экзамен. В результате Александру пришлось поступить в местный университет на юридический факультет. Но мечту о профессии актера Александр оставлять не стал. Так уже через год он отправился с друзьями в Москву попытать счастье во второй раз. В результате из столицы родители Демьяненко получили телеграмму, где сын писал о поступлении в сразу два знаменитых вуза — ГИТИС и Щукинское. Александр решил пойти по стопам отца и выбрал ГИТИС.

Эксцентричный студент


В учебе Демьяненко не отличался прилежным поведением. Студент был талантлив, но не обязателен. Удивительным образом в Александре сочетались необщительность и артистичность. На людях был скоромен, однако на сцене его он с легкостью становился другим человеком. Демьяненко был эксцентричен, оставаясь закрытым человеком, он был всегда способен на дерзость и необдуманный поступок. Несмотря на это никто не стремился отчислить будущего актера.

Уже на втором курсе Александр стал сниматься в кино. Он исполнил роль Мити в картине Александра Алова и Владимира Наумова﻿ «Ветер». Так появилось его первое и всеми любимое экранное амплуа — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

После окончания университета Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. В этот период его уже стали узнавать на улицах, так как он снимался в фильмах «Все начинается с дороги», «Карьера Димы Горина», «Мир входящему». Удовлетворения от успеха в карьере актер уже тогда не испытывал, поэтому он решился переехать к своей будущей супруге Скляровой в Ленинград. Плюс ко всему в «Ленфильме» актеру предлагали квартиру. Однако в дальнейшем серьезных театральных ролей у артиста больше не было.

«Здравствуй, Шурик!»: каким был ошеломительный успех Александра Демьяненко


Судьбоносным в кинокарьере Александра стал 1964 год. На роль подрабатывающего на стройках незадачливого студента по сценарию «Несерьезных историй» пробовались многие, однако Леонид Гайдай не мог найти подходящего актера. Говорили, что режиссер вспомнил о парне, сыгравшем в «Карьере Димы Горина» и сам отправился на поезде в Ленинград.

Увидев перед собой хмурого человека среднего роста, Гайдай сразу понял — это то, что нужно. Говорят, что в Демьяненко он разглядел свое второе «я». Так начались съемки фильма, которому предстояло стать визитной карточной Александра — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»﻿. После выхода комедии на экраны, артист проснулся знаменитым на всю страну. Демьяненко смог не просто сыграть, а прожить эту роль. Сам он признавался, что ему «не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах».

После ошеломительного успеха на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем и еще один киношедевр с участием Демьяненко в главной роли «Иван Васильевич меняет профессию».

Наталья Варлей и Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости/Чигляков)

К сожалению, популярность негативно сказалась на жизни Александра. Его нелюдимость стала практически болезненной, он все больше тяготился выходом на публику. На отчужденность повлияли и перемены в личной жизни. Демьяненко ушел от супруги Марины Скляровой и женился на Людмиле Неволиной, с которой он и прожил до конца жизни.

Актер не раз жаловался, что его не воспринимали как серьезного актера. Примечательно, что за свою жизнь Александр Демьяненко сыграл более 300 ролей. Спустя время большие роли перестали предлагать талантливому артисту, поэтому Демьяненко с головой ушел в озвучивание и дубляж иностранных картин.

Проблемы со здоровьем и внезапная смерть Александра Демьяненко


Вскоре у артиста появились проблемы с сердцем, так как он работал на износ и подолгу переживал невзгоды. Здоровье Демьяненко было подорвано, но сам он редко жаловался на это.

Однажды на съемках у Александра отслоилась сетчатка. Пришлось делать операцию на глазах под наркозом, который артист перенес очень трудно. Вскоре он снова попал в больницу с подозрением на язву желудка. Как оказалось, это был второй инфаркт. О первом Демьяненко и не догадывался.

Врачи решили сделать актеру шунтирование, но до операции он не дожил. Причиной гибели Александра был отек легкого, ставший следствием коронарной болезни сердца. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.

Почему Демьяненко не удалось спасти


Ходили слухи, что Демьяненко любил выпить спиртное. Это могло послужить причиной проблем с сердцем и спровоцировать скоропостижную смерть. Друзья Александра утверждали, что актер не переходил грань и контролировал себя, хоть и не был трезвенником.

Его падчерица актриса Анжелика Неволина в беседе с KP.RU рассказывала, что смерть Александра произошла в результате трагического стечения обстоятельств.

За год до смерти у народного артиста РСФСР началась стенокардия. Ему назначили операцию на 1 сентября 1999 года, но скончался он 22 августа. В августе 1999 года в Петербурге стояла сильная жара. По ее словам, из-за сильной жары у Демьяненко случился инфаркт, а в больнице в этот день никто не смог сделать ему шунтирование. Смерть легендарного актера стала огромной трагедией для его семьи и всей страны.

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«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева
Mash: Валерий Леонтьев вернется на сцену в 2025 году и отправится в турне
02 января 2025, 14:09

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певец Валерий Леонтьев отправится в мировое турне в наступившем 2025 году и вернется на большую сцену, пишет Mash. Авторы уточнили, что визит исполнителя планируется не менее чем в восемь стран.
Артист в прекрасной форме и готов к работе. Стоит отметить, что мужчине 75 лет. В Новый год он провел выступление в Дубае. Впереди Леонтьева ждут сплошные репетиции.

Известно, что весной прошлого года он заявлял об уходе со сцены в связи с возрастом. Заключительное юбилейное шоу «Я вернусь» состоялось в 2019 году.

Перед этим продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на сцену. Он подчеркнул, что ряды российского шоубиза сильно поредели. Подробности в нашем материале.

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«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года
02 января 2025, 13:00

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой до сих пор остается под пристальным взглядом поклонников. Последнее появление примадонны на публике шокировало общественность.
О том, что случилось с Пугачевой под Новый год и в чем обвиняют Галкина* — в материале «Радио 1».

Где Пугачева справляла Новый год


Алла Пугачева и Максим Галкин* встретили Новый год на Кипре. Для празднования примадонна выбрала черный наряд, а на голове была шляпка с вуалью. Ее муж красовался в темном классическом костюме и кроссовках.

Алла Пугачева (Фото: соцсети)

«Нарядились как на похороны», — писали пользователи в комментариях.

Почти 3 года назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинули Россию. Поначалу они жили в Израиле, затем перебрались на более спокойный Кипр, где у Пугачевой есть элитная недвижимость.

Что произошло с Пугачевой во время празднования


75-летняя Пугачева пыталась улыбаться на камеру, однако оторопевшие поклонники решили, что она еле живая. Дело в том, что певица нелепо двигалась под хиты 90-х. Она топталась на одном месте и слегка приседала на отекших ногах.

Из-за этого в адрес Галкина* снова понеслись проклятия. Мол, он не дает пожилой супруге спокойно встретить праздник.

Большинство пользователей решили, что Алла Борисовна страдает от тяжелых проблем со здоровьем.

От каких проблем со здоровьем страдает Пугачева


Слухи об ухудшении здоровья артистки ходят уже давно. В сети утверждают, что Пугачева еле передвигается из-за проблем с ногами и больного сердца. Эту информацию ранее подтверждала и экс-домработница примадонны Людмила Дорондова.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

«Люди просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая. У нее ноги, у нее сердце», — рассказывала Дорондова.

Сама Пугачева не комментирует сплетни о себе.

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«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?
02 января 2025, 04:30

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

41-летняя телеведущая Ксения Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, подверглись бурному обсуждению после недавней помолвки. Их роскошный отдых на Бали и слухи о спорном финансовом состоянии Сердюкова стали поводом для жарких споров в сети и среди звездных коллег. Почему их союз вызывает столько вопросов? О том, что говорят об этой паре и как они сами реагируют на критику, читайте в материале «Радио 1».


Отдых на Бали: вилла мечты с 7-ю спальнями

Ксения и Николай наслаждаются отдыхом в невероятной вилле, рассчитанной на 14 человек. В ней есть все для комфорта. Семь спален, три бассейна, тренажерный зал, сауна и даже собственный кинотеатр создают идеальные условия для уединения.

Гостей обслуживают пятеро дворецких, личный шеф-повар и садовник. Из спален открывается прямой вид на Индийский океан, а территория радует фонтанами и арт-объектами.

Однако такой шикарный отдых привлекает внимание к разному заработку пары. Ходят слухи о том, что Сердюков получает в 30 раз меньше, чем Бородина, и что они расслабляются на Бали за деньги теледивы.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

Финансовый вопрос: критика жениха

Главной темой обсуждения стало несоответствие в доходах будущих мужа и жены. На YouTube-шоу «Сплетница» Карина Нигай, Виктория Боня и Алена Водонаева обсуждали, что у Сердюкова все еще нет своей квартиры, а его автомобиль был куплен в прошлом браке.

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Боня считает, что отношения, где мужчина зарабатывает меньше женщины, нежизнеспособны. Она говорит, что сама жила такой иллюзией в прошлом. Тогда ее молодым женихом был Руслан Гасанов, однако блогер уже порвала с ним связь.

Виктория Боня и Руслан Гасанов (Фото: соцсети)

Заявление Алены о том, что финансы отходят на второе место, когда люди находятся на одном уровне, поддержки не нашло. Она предположила, что Ксения с Николаем могут быть близки как интеллектуально, так и по увлечениям, но Вика выступила с иной версией.

«Она создает себе этих мальчиков, которые ее абьюзят. Ей это нравится. Она так привыкла. Я слышала, что он на нее там чуть ли не руку поднимает», — пояснила Боня.
Карина Нигай, в свою очередь, убеждена, что Сердюкову далеко до уровня Ксении.

Как отвечает Бородина?

Ксения категорически не согласна с критикой. Она подчеркивает, что Николай умеет зарабатывать, и деньги для нее никогда не были главным критерием. Важнее общие интересы, стремление к развитию и надежность партнера.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

«Я не содержу мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это вонючее клише, которое людям удобно на меня наклеивать, потому что они не могут поверить в то, что для меня не важно сколько «бабок» у мужика», — ответила Ксения на вопросы подписчиков о разнице в их с Сердюковым достатке.

Начало отношений: от шоу к помолвке

Ксения и Николай познакомились на проекте «Последний герой», где вспыхнула их симпатия. После возвращения в Москву пара открыто демонстрировала свои чувства, делясь романтическими фото.

В начале декабря Сердюков сделал предложение с кольцом стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Заявления о будущем

Несмотря на критику, пара уверенно строит планы. Ксения заявила на шоу Басты, что готова к рождению третьего ребенка (у нее есть две дочки от предыдущих браков).

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Подводя итоги 2024 года, Бородина отметила в соцсети Инстаграм*, что она ему благодарна. Главным образом — за любовь, которая расцвела между ней и Николаем.

«Ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли», — поделилась Бородина.

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«Сохранил её детские локоны в коробочке»: отношения Задорнова с дочерью, как наследница юмориста живёт на Мальте после смерти отца
01 января 2025, 18:45

Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова — Елену — нельзя назвать медийной личностью. Она не снимается в телепередачах и не беседует с журналистами. Несмотря на то, что девушка получила немаленькое наследство, она живет на Мальте в небольшой квартире. А недавно она заявила, что у неё есть трое детей. Михаил Задорнов мог бы сейчас проводить время с внуками от своей любимой дочери, если бы он не скончался от опухоли головного мозга 10 ноября 2017 года в 69 лет. Как сейчас живет дочь Задорнова и по каким причинам она уехала из РФ — подробнее читайте в материале «Радио 1».

«Он со всеми и ни с кем»


Михаил Задорнов продолжительный период жил на две семьи.

Свою первую жену, которая была доктором филологических наук, Велту Калнберзиню сатирик встретил еще в школе. И уже в то время влюбился. Пара заключила брак в 1971 году, на тот момент они ещё учились в институте. Однако детей у Михаила и Велты не было.

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Спустя время Задорнов начал уверенно подниматься по карьерной лестнице, но, вместе с тем, в его браке появились проблемы. Точкой в отношениях стало появление Елены Бомбиной.

Со своей будущей второй супругой Михаил познакомился в 1984 году, когда Елена трудилась администратором фестиваля, где выступал сатирик. Девушке в то время было примерно 20 лет, а Задорнову 35.

«Я с 14 лет читала и собирала лирические рассказы Задорнова из журнала «Юность». Тогда он еще не был известен. Меня познакомили с Михаилом за год до того, как он снялся в программе «Вокруг смеха» с монологом про два девятых вагона.
Так что упрекнуть меня, что я познакомилась с ним ради популярности, точно нельзя. Когда я сказала, что собираю его рассказы, Михаил был удивлен, даже не очень поверил. И тогда на следующую встречу я принесла зеленый портфель с вырезками. Мы стали общаться», — поделилась Бомбина в интервью с изданием «Комсомольская правда».

Когда отношения Михаила и Елены стали перерастать в романтические, сатирик сказал об этом Велте. Она приняла это весьма спокойно, без истерик и громких ссор. Но несмотря на это, никто из супругов не подавал на развод.

Другим болезненным событием для первой жены Задорнова стало появление на свет в 1990 году единственной дочери Михаила. С того момента Задорнов словно жил на две семьи. Даже мог назвать Велту «старшей женой», а Бомбину «младшей».

«Когда Лена появилась на свет, Михаил рассказал об этом Велте. Конечно, это известие стало раной для нее. Она поплакала, но скандалов не чинила. Приняла как данность. И все же этот удар не закончился их разрывом, слишком у них была крепкая душевная связь. Задорнов был всегда над обстоятельствами, сам по себе. Он поочередно жил то в их московской квартире с Велтой, то в Латвии со второй семьей. Так было — он со всеми и ни с кем», — отметила близкая знакомая Задорнова.

Для артиста рождение Елены стало важным событием, так как он переживал, что вообще может остаться без наследников из-за своего возраста. Елена появилась на свет, когда её отцу было 42 года.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Развёлся и женился по просьбе «внебрачной дочери»


Бомбина отмечала, что Задорнов с трепетом смотрел на ребёнка, когда приехал на выписку из роддома. С восторгом мог отзываться даже когда девочка просто чихала или кашляла.

«Сказал: «Она уже все умеет делать. Какая талантливая!» Он с пеленок читал ей Пушкина, Гумилева, включал классическую музыку», — делилась Бомбина.

«Младшая» жена сатирика говорила, его любовь к Елене была так велика, что Задорнов хранил в чемодане памятные вещи. Задорнов открылся Бомбиной, как весьма романтичный и сентиментальный мужчина, скрывавший эту черту под маской сатирика.

«До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слез, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» — подчеркнула Бомбина в своём произведении «Другой Задорнов».

«Младшая» супруга юмориста вспоминала, что Задорнов обожал ходить в походы всей семьей. Но вместе с тем это были «эксперименты» в воспитании дочери. Целью подобных вылазок было выйти из зоны комфорта, обрести приятные эмоции от преодоления себя и лени. Но почти каждый поход заканчивался поездкой в больницу. Тем не менее Елена вместе с Михаилом приобщалась к спорту.

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У дочери Задорнова была настолько прочная эмоциональная связь с Михаилом, что она начала копировать его характер. Это прослеживалось, когда девушка стала подростком.

Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Однажды у сатирика случился конфликт с Еленой. Он жаловался, что Елена не слушается, хотя его советы учитывает «вся страна». Девочка ответила ему ироничным вопросом: «А стала страна лучше жить после твоих советов?».

«Миша непривычно надолго замолчал, а потом сказал мудрую фразу: «Дочь! У меня сейчас сложилось полное ощущение, что я сам с собой ругаюсь». Дальше у них никогда не было серьезных размолвок», — уточнила Бомбина в книге.

Михаил не смог отказать дочери и тогда, когда она попросила взять в жёны её мать. Елену расстраивал тот факт, что о ней говорят, как о «внебрачной дочери». Тогда незадолго до ухода из жизни Михаил развелся с Велтой и женился на матери Елены.

Однако сатирик намеренно составил свое завещание так, дабы его «старшей» и «младшей» жене имущество отошло поровну. Елене он, по некоторой информации, оставил двухкомнатную квартиру в Москве, автомобиль Hyundai Lantra и маленькую квартиру на Мальте.

На решение юмориста никто не обиделся. И Бабина, и Калнберзиня смогли сплотиться, когда обеих прежде всего волновало здоровье важного для них человека.

Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

«Да, родила! И не от русского, к тому же»


Сначала Елена хотела стать актрисой. Для этого девушка поступила в ГИТИС. Но спустя время профессия ей разонравилась и Елена бросила учебу. В кино наследница сатирика снялась лишь один раз. В фильме отца «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» Елена исполнила эпизодическую роль.

Девушка переехала жить в столицу Мальты — Валетту. Елена отучилась на социолога и антрополога. В настоящий момент единственная дочь Задорнова пишет картины, порой открывает собственные выставки.

Иная страсть Елены — поэзия. В своем личном блоге девушка нередко выражает мысли и чувства с помощью стихов. Так она и поделилась с подписчиками, что родила троих детей за два года от возлюбленного иностранца Али Тартузи.

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — рассказала Елена в своем блоге.

В феврале 2022 году Елена родила дочь Алиену. И следом уже двоих. Но их пол и имена девушка не раскрывает.

Елена подчеркнула, что её всегда манила уединенность и возможность быть рядом с морем. Это и стало главной причиной для решения об отъезде из России.

Задорнова дочка не забывает. Она посвящает ему стихи и делится совместными фотографиями в личном блоге.


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«Муж в пустой ванне лежит»: невестка Ирины Понаровской вышла на связь после похорон супруга
01 января 2025, 17:16

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В сентябре 2024 года в семье певицы Ирины Понаровской случилось страшное — артистка похоронила единственного сына. Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Его кончина стала шоком для всех: мужчина никогда не жаловался на здоровье, был молод и хорош собой.
Фанаты певицы тут же стали выдвигать версии о причинах произошедшего. Некоторые требовали ответа от вдовы Родда, Анны.

Все последние месяцы родные и близкие старались оградить Понаровскую и её невестку от губительных слухов. Женщины не хотели отвечать на вопросы прессы, а через месяц исполнительница песни «Рябиновые бусы» уже вернулась на сцену.

Недавно на связь с поклонниками вышла и сама вдова. На своей странице в социальной сети Анна Чайникова поделилась первым за долгое время архивным видео с мужем.

На опубликованных кадрах Родд широко улыбался и находился в компании детей — дочери Шарлотты и сына Эрика.

«Сил тебе и поддержки через километры»,«Тони всегда с нами, он смотрит на вас с небес!»,«Аня, держись! И это пройдет», —
постарались поддержать Анну подписчики.

Некоторые люди уверены, что Чайникова совсем не скоро вернётся в публичное пространство.

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

За сыном в огонь и в воду


Ирина Понаровская — одна из любимейших исполнительниц в СССР. Певица всегда элегантна, даже Дом моды «Шанель» официально присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Артистка пережила предательство подруг, измены супруга и даже угрозы.

Отдушиной Понаровской был её единственный сын. Энтони родился, когда исполнительнице был 31 год. Она долго строила карьеру и лишь тогда созрела для материнства.

Во многих интервью Понаровская делилась, что завести ребёнка ей удалось не сразу. Нервные потрясения, постоянные перелеты и гастроли пагубно влияли на здоровье, мешая Понаровской забеременеть. В то время супруг певицы Вейланд Родд уговорил звезду поставить карьеру на паузу и посвятить время себе.

Когда же «Мисс Шанель Советского Союза» узнала, что беременна, она боялась поделиться этим даже с собственной матерью. Почти сразу Понаровская чувствовала, что она родит мальчика, и оказалась права.

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Энтони родился в октябре 1984 года. Артистка во многих интервью говорила, что относит себя к той категории матерей — львиц, которые за сыновьями и в огонь, и в воду. Уже тогда певица страшилась понести большую утрату.

Спустя время Вейланд Родд подал с Понаровской на развод, а потом вывез Энтони за рубеж, не спросив мнения артистки. Первой пропажу мальчика (на тот момент Родд был подростком) обнаружила домработница. Она сразу позвонила Понаровской, пребывавшей на гастролях. Певица тут же отменила все выступления и поехала за ребёнком.

Понаровская уточняла, что нашла сына в гостиничном номере: рядом с ним была танцовщица из шоу-кабаре Родда. Местные правоохранительные органы не стали помогать звезде возвращать мальчика, поэтому Понаровской пришлось справляться с трудностями самой.

После этого инцидента певица старалась с ребёнком больше не расставаться. В то время артистка и вообразить не могла, что жизнь ее сына прервётся в 39 лет.

Энтони Родд и Анна Чайникова (Фото: соцсети Анны Чайниковой)

«Горячая вода из крана хлещет, а он не двигается»


Незадолго до своей гибели 39-летний Энтони Родд поужинал со своей семьей, а потом, примерно в одиннадцать часов, когда родные уже ушли спать, мужчина отправился в душ. Из душевой он так и не вышел.

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Первой отсутствие супруга заметила Анна. Примерно в пять часов утра Чайникова начала звать мужа. Дизайнер прибежала на звук льющейся воды и увидела любимого лежащим в ванной без признаков жизни. На тот момент сердце Энтони Родда уже остановилось.

«Забежала туда, а муж в пустой ванне лежит, горячая вода из крана хлещет, а он не двигается. У него на ноге еще была ссадина, наверное, как стоял, так и упал», — поделилась Анна.

Официальной причиной смерти Родда позднее назовут остановку сердца, которая стала следствием острой сердечной недостаточности. Пресса говорила, что Родд якобы мог баловаться настойками опасных трав для поддержания здоровья.

Друзья Энтони эти слухи опровергали, уверяя, что мужчина придерживался здорового образа жизни.

«Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший. Официального заключения о смерти никто из нас не видел. Сейчас не время лезть к родне с таким вопросом», — как-то разоткровенничался друг Энтони в беседе с «Комсомольской правдой».

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину»


Смерть Энтони стала ударом для Ирины Понаровской, но через месяц певица вернулась к гастролям и частным заказам. Ещё спустя месяц звезда впервые побеседовала с журналистами и рассказала о том, как она переживала утрату.

Артистка поделилась, что первые несколько недель ей было особенно плохо. Лишь через полтора месяца после случившегося она наконец смогла прервать молчание и созналась — любовь фанатов уберегла её от депрессии и помешательства.

«Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться… Какие бы испытания не ждали меня впереди… Я выживу. Я научилась выживать. Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам!», — отметила певица.

На похоронах Энтони звезда «страшно кричала и плакала».

«Я живу лишь потому, что его нет. Теперь уже не ради, а вопреки. Я научилась выживать», — рассказала Ирина в интервью для YouTube.

Многие критики в Сети осуждали скорое возвращение Понаровской на сцену. Они приводили в пример её невестку, которая на долгое время пропала из социальных сетей после смерти мужа.

Всем недоброжелателям Понаровская ответила, что для неё сцена — вторая жизнь. Тяга к выступлениям стало для неё символом стойкости и силы.

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину, а для того, чтобы увидеть сильную, вдохновляющую личность, которая, пройдя через величайшие потери, нашла в себе силы для жизни», — добавила певица.

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